Россия усилила военное присутствие в Арктике
18.02.2021 | Новости | Комментариев нет|
На Новой Земле для боевого дежурства в Арктике Минобороны размещены истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ. Информация официально подтверждена в пресс-службе Северного флота.
Именно эта модель боевых машин была выбрана как составляющая отдельного смешанного авиационного полка Северного флота. Истребители МиГ-31БМ будут патрулировать российскую границу в воздухе.
Ранее истребители МиГ-31 также получил Тихоокеанский флот России. Оснащение боевыми самолетами подтвердил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц. Истребители поставили на Чукотку.