Россия уничтожает наши православные храмы, УПЦ Московского патриархата
Российские оккупанты уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вязовка. Фото: Фейсбук
От обстрелов российских войск продолжают страдать храмы. Разрушены древние церкви в селах Вязовка и Заворочи на Житомирщине и Киевщине.
«7 марта 2022 года было разрушено два древних храма на Житомирщине и Киевщине. От обстрелов, вызванных агрессией РФ, пострадали церковь и монастырь в Чернигове», — сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
По информации секретаря Овручской епархии диакона Сергея Стретовича, храм фактически уничтожен, уцелела только колокольня. Человеческих жертв нет.
В селе Заворичи Броварского района Киевской области в результате обстрелов сгорела Георгиевская церковь (1873 год) Бориспольской епархии УПЦ.
По информации прихожан, обстрел устроили российские войска. «Наши прихожане рассказали, что собственными глазами видели, что когда часть из них передвигалась, то отстреливались по домам, а один снаряд направили прямо в купол храма, который был слева от их движения. Так они прикрываются. Из пулемета был расстрелян забор церкви. Слава Богу, что там не было никого»,— передал слова очевидцев настоятель храма протоиерей Петр Котюк.
В результате ночных обстрелов Чернигова пострадал храм Казанской иконы Божией Матери. Частично разрушены ограждения и выбиты окна в храме.
Также от обстрелов разрушен Вознесенский храм в деревне Бобрик на Киевщине и Храм св. Михаила в городе Малин Житомирской области.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»