Россия ударила «Искандерами» по Днепру: есть погибший и раненые
Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие, сгорели более 50 автобусов.
Событие: Оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Ночью и утром враг нанес удары по нескольким регионам.
Детали и комментарии: Один человек погиб и пятеро ранены после ночного прилета российских «Искандеров» в Днепр. «Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, нанесенного ударом, сгорели 52 автобуса, еще 98 — повреждены. В городе изуродованы несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Спасатели с ночи работают на местах «прилетов» выясняют масштабы разрушений», — сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, ночью было жарко и на Никопольщине. Россияне трижды устроили по району «Градами» и тяжелой артиллерией. В Красногригорьевской общине повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач. В Никополе снаряды зацепили частные дома. Напомним, вражеская атака на Днепр в ночь на 29 сентября унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей — 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.
В результате ночного обстрела Николаева и попадания ракеты в 9-этажку ранены по меньшей мере 8 человек, сообщил в Facebook глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал в Telegram, что оккупанты ударили по городу ракетами типа С-300. «Россияне продолжают совершать военные преступления. Их не останавливает факт, что они уничтожают гражданское население и их имущество. Если кто и приведет их в сознание — это наши ВСУ. И месть будет за каждый уничтоженный дом, сад, дорогу, мост. За каждого украинца», — заметил он.
Утром враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. «Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые. На месте сейчас работают спасатели, медики, все соответствующие службы», — сказал он. сообщил в Telegram глава ОВА Александр Старух.
За прошедшие сутки агрессор продолжал обстрелы населенных пунктов Купянского, Богодуховского, Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. Больше всего от вражеских обстрелов страдает Купянск и район. «По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе госпитализированы с ранениями 6 мирных жителей. Еще один раненый госпитализирован в Изюмском районе», — рассказал в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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За минувшие сутки рашисты убили 8 мирных жителей Донетчины, 17 человек получили ранения, заметил . По его словам, с 24 февраля оккупанты лишили жизни 909 мирных жителей области и ранили 2288 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.