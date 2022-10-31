Россия выводит контингент из Мали, чтобы пополнить свои силы на территории Украины, — Генштаб magictr | 01.11.2022 | Новости | Комментариев нет Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая. Похожие записи В Боярке женщина заколола ножом сожителя Комментариев нет | Дек 3, 2018 Полицейские Киева разыскали и вернули владельцам 10 авто Комментариев нет | Апр 28, 2022 Умер вокалист «Мертвого петуха» Михаил Барбара. Соцсети: «Идет эпоха» Комментариев нет | Окт 12, 2021 В Борисполе совместными усилиями патрульной полиции и Отряда территориальной обороны» задержаны двое «гопников» Комментариев нет | Окт 23, 2017 Об авторе magictr