Россия выводит контингент из Мали, чтобы пополнить свои силы на территории Украины, — Генштаб

magictr | 01.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая.

Россия выводит контингент из Мали, чтобы пополнить свои силы на территории Украины, — Генштаб > </p> <p><img class=

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