Россия выходит из зерновой сделки из-за «терактов на Черноморском флоте»
За 88 дней работы «Зернового коридора» из Украины отбыло 397 кораблей.
Фото Министерства инфраструктуры Украины. A A+ A++
Событие: Россия заявила о выход из зерновой сделки якобы из-за «нападения на корабли Черноморского флота». Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, которое приводит ТАСС.
Подробности и комментарии:«С учетом проведённого 29 октября киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона останавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении. говорится в сообщении. Сегодня в Минобороны РФ также заявили, что Украина якобы атаковала российские корабли, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
За 88 дней работы «Зернового коридора» из Украины отбыло 397 кораблей. Срок действующего соглашения истекает в ноябре. Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Турция и ООН поддерживают продолжение работы «зернового коридора». Сегодня же российские оккупанты заявили о якобы атаке беспилотников в Севастополе, обвинив в нападении ВСУ. По неподтвержденной информации, в результате взрывов поврежден морской тральщик «Иван Голубец», а также бонометевое заграждение в бухте Южная. При этом у украинских военных пока нет официального подтверждения уничтожения кораблей Черноморского флота РФ, но не исключают такую возможность. В частности, руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк отметила, что причиной взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.
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Министерство обороны Великобритании 29 октября обнародовало информацию, что Россия прибегает к распространению все более масштабной дезинформации из-за неудач в войне против Украины. «Чтобы отвлечь внимание от катастрофического течения своего незаконного вторжения в Украину, Министерство обороны России прибегает к фальшивым заявлениям эпического масштаба», — заявили в ведомстве.
По оценке Минобороны, «придуманная история» больше свидетельствует о противоречиях внутри российского правительства, чем о странах Запада. Прессслужба Министерства обороны не уточнила, о каких же заявлениях России идет речь. Впрочем, ранее Министерство обороны России заявило, что за последними взрывами в бухте Севастополя стоит подразделение ВСУ, которое прошло подготовку с помощью британских военных. В то же время российское ведомство обвинило представителей британских ВМС в организации взрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».