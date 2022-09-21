Россия впервые за последние шесть месяцев назвала свои потери в войне против Украины
Рашисты «освежили» статистику, уменьшив число потерь в более чем 9 раз.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Министр обороны России Сергей шойгу заявил, что потери армии оккупантов в войне в Украине составляют 5937 человек.
Детали и комментарии:В своем видеообращении, правда, шойгу не уточнил, идет ли речь о погибших. При этом потери украинской армии российский министр оценил в 100 тысяч военных: 61 207 погибших и 49 368 раненых. Киев сообщает о значительно меньшем количестве погибших и раненых. В последний раз российская сторона обнародовала данные о своих потерях 25 марта. Тогда сообщалось, что 1351 российский военнослужащий погиб, еще 3825 получили ранения. И вот почти через шесть месяцев рашисты «освежили» статистику, уменьшив число потерь более чем в 9 раз.
По последним данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 21 сентября с начала полномасштабного вторжения москва потеряла около 55 110 своих военных, 300 из которых за минувшие сутки. Также Генштаб назвал количество уничтоженной вражеской боевой техники:
танков — 2227 (+11 по сравнению с прошедшими сутками);
боевых бронированных машин — 4748 (+24);
артиллерийских систем — 1340 (+17);
реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 318;
средств ПВО — 168;
самолетов — 253;
вертолетов — 217;
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 932 (+7);
крылатых ракет — 239;
кораблей /катеров — 15;
автомобильной техники и автоцистерн — 3610 (+23);
специальной техники — 125.
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Как сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в городе Сватово Вооруженные силы Украины уничтожили местную оккупационную комендатуру. «Украинское командование подтверждает уничтожение комендатуры в городе Сватово, где противник организовал штаб и состав боеприпасов. За прошедшие сутки там прогремели несколько взрывов. Они произошли в комендатуре, бывшем МКДС и складах боекомплектов в районе АТП», — проинформировал Гайдай. Он добавил, что на фоне больших потерь на фронте россияне продолжают принудительную мобилизацию. Значительное количество раненых, даже из недавно призванных «вагнеровцев», поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований оккупанта.
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