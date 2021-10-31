Россия стягивает войска к границе с Украиной. И это не тренировка, – The Washington Post
В соцсетях распространяют фото и видео с перемещением военной техники.
Фото twitter.com A A+ A++
Событие: Россия снова накапливает оружие и военных вблизи украинской границы, вызывая беспокойство в США и Европе. Об этом сообщило ведущее американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные анонимные источники у власти.
Детали и комментарии: Издание пишет, что в последние дни в социальных сетях появились видео, на которых видно, как российские военные поезда и колонны перемещают большое количество военной техники, в том числе танки и ракеты, на юге и западе России. Перемещение техники началось после окончания масштабных совместных военных учений России и Беларуси “Запад-2021”. Страна наращивает войска на границе на фоне недовольства Кремля сближением Киева с НАТО и собственными разногласиями с Альянсом: Россия приостановила свою миссию при НАТО в Брюсселе 18 октября после того, как альянс изгнал восемь членов российской миссии из-за обвинений в шпионаже.
“Суть в том, что это не тренировка. Что-то происходит. Что это?” — сказал Майкл Кофман, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA в Виргинии.
Информацию о перемещении техники подтверждают информационные страницы кафиров в соцсети.
Через Брянск идет штурмовая броне колонна в сторону Украины pic.twitter.com/AssDg4LUlF
— Avanpost (@Avanpost2) October 28, 2021
“Большая колонна бронетехники на станции Кавказская (Кропоткин, Краснодарский край) 27 октября 2021 года. Маршрут следования — Крым”, — пишет ресурс оккупантов “Аvanpost” в Twitter. Большой состав бронетехники на станции Кавказская (Кропоткин, Краснодарский край) 27 октября 2021. Маршрут следования – Крым. pic.twitter.com/9Fx6c2EO84
— Avanpost (@Avanpost2) October 30, 2021
Масловка, Воронежская Область, идет разгрузка из эшелонов бронетехники. и Эшелон с бронетехникой в Ивано-Франковске? pic.twitter.com/O8KVg4uWS4
— [email protected]??1244 (@gt_gplh) October 28, 2021
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Россия также увеличивает свои силы на территории оккупированных областей. По данным Главного управления разведки Минобороны, в течение октября оккупанты наращивали боеспособность оперативной группировки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. на территории России возвращено более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставлено более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм. патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотные летательные аппараты “Орлан-10” и “Гранат-1”, – сообщили на странице ГУР в facebook.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что после учений “Запад-2021” Россия покинула военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы. сть российских войск на границе составляет от 80 000 до 90 000 человек, не считая десятков тысяч дислоцированных в Крыму.