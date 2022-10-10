Россия снова ударила ракетами по Запорожью: есть погибший и раненые
Разрушен подъезд многоэтажки.
Событие: Ночью рашисты нанесли ракетный удар по жилищной инфраструктуре Запорожья, сообщил в Telegram секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Детали и комментарии: «Снова разрушен целый подъезд. В доме возник пожар. На месте работают соответствующие службы, тушащие огонь. К сожалению, есть пострадавшие», — написал он. По словам Куртева, в настоящее время известно об одном погибшем человеке, еще 5 человек пострадали, среди них — один ребенок, у которого порезы от обломков стекла.
Напомним, в ночь на 9 октября враг ударил по Запорожью двенадцатью ракетами Х-22 и Х-59, которые были запущены с самолетов. Разрушения подверглись жилым домам в мирном квартале. Известно о 13 погибших и 87 раненых, десять из которых – mdash; дети. Разбор завалов домов продолжается, поэтому количество жертв, к сожалению, может увеличиться. «Сейчас за жизнь более полусотни запорожцев отчаянно борются медики, среди пациентов 11 детей. Еще 39 человек на амбулаторном лечении. «Вторая армия мира» в очередной раз показала свою мощь, устроив циничное массовое убийство. 65 невинных жизней унесли ракеты за последние дни: 32 мирные жители погибли на пункте пересечения, 20 – в многоэтажках в центре города и 13 – на другом берегу Днепра», — написал в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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Неспокойно было и на Днепропетровщине. Россияне били ракетами, «Ураганами», «Градами» и тяжелой артиллерией по 4 районам области. «В Никопольском обстреляли 3 общины — Никопольское, Красногригоревское и Мировское. В самом Никополе изуродованы более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные сооружения, автомобили, газопроводы и электросети. Из-за обстрела обесточились дома более 2 000 никополь. избили больницу, лицей, почту, аптеку, офис страховой компании, библиотеку, магазины, кафе, парикмахерскую и стоянку», — сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. За прошедшие сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины, еще 7 человек получили ранения, сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Валентин Резниченко. С 24 февраля россияне унесли жизни 964 мирных жителей области, ранили еще 2361 человек. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.