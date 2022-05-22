Россия пытается навязать миру мнение, что Украина должна пойти на территориальные уступки
В Центре противодействия дезинформации рассказали, кто и зачем распространяет нарративы кремля в иностранных СМИ.
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Фото из сообщения ЦПД в Telegram A A+ A++
Событие:< /strong> На этой неделе россия через лояльных западных экспертов продвигала нарратив о том, что миру и Украине нужно идти на уступки и договариваться с россией, сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО в Telegram.
Подробности и комментарии: По его данным, The National Interest опубликовал материал ветерана разведки США Пола Пилара, в котором он заявляет, что «унижение» россии санкциями и устранение путина от власти «повредит всему миру». В материале Politico ученые Патрик Портман, Джастин Логан и Бенджамин Фридман выразили мнение, что Украине нужно возвращаться к «переговорам с россией», потому что Запад дает Украине «ложную надежду на победу» в этой войне, скрывая то, что не может долго помогать деньгами. оружием.
Россия использует и сербского политолога Джорджа Вукадиновича для распространения нарративов России в Сербии и иностранном информационном пространстве. «На днях пропаганда России распространила комментарий Вукадиновича, в котором эксперт заявил, что НАТО «должна понести ответственность за войну» в Украине. Также сербский политолог призывает население своей страны выбрать решительную позицию относительно украинского конфликта и осудить введение санкций против россии. В целом Вукадинович продвигает кремлевские в западном информационном пространстве более 8 лет, периодически он сообщает, что «россия для мира важнее ЕС», поэтому, по его мнению, «рф должен создать собственную международную коалицию» для борьбы с Западом.
Активизировался и эксрадник министра обороны США Дуглас Макгрегор.В нескольких американских СМИ он выразил мнение, что США не стоит тратить так много денег на «войну против россии», ведь Украина и весь мир «проигрывает рф».
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«Все эти заявления — манипулятивные. Через так называемых иностранных экспертов россия пытается навязать миру необходимую ей точку зрения», — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации. По его словам, такие заявления являются частью информационно-психологической операции, основная задача которой ввести украинцев в уныние, особенно на фоне поражений армии россии.
На днях в известном американском издании Нью-Йорк Таймс появилась редакционная публикация, где говорится, что Украина должна искать территориальный компромисс с Россией. «Нью-Йорк Таймс не верит, что мы можем выиграть войну и даже просто вернуть территории, которые уже захватила Россия. Они не объясняют, почему они так считают. Редакция называет предыдущие военные успехи Украины «ошеломляющими», а проблемы России, российское планирование и ведение войны «удивительно неаккуратным». И сразу после этого пишут «несмотря на это, убедительная победа Украины, которая вернет территорию к 2014, не является реалистичной». Вывод «Нью-Йорк Таймс» противоречит данным и фактам. Почему? Потому что «Нью -Йорк Таймс» не понимает и никогда не понимали Украину и что происходит здесь на самом деле. У них есть офис в Москве, но нет офиса в Украине. Люди, пишущие об Украине, специализируются на России и жили (а возможно продолжают жить) в Москве Авторы являются жертвами российской пропаганды, которая очень эффективно работает внутри России. Пропаганда полностью контролирует мнения россиян, и так же влияет на иностранцев, которые там жили», — отреагировал в Facebook президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его мнению, «Нью-Йорк Таймс» должен открыть постоянный офис в Украине, изучить происходящее здесь и перестать давать писать об Украине жертвам российской пропаганды.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил потенциальные территориальные уступки россии , которые могли бы привести к прекращению огня Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV. Кулеба подчеркнул, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность, включая оккупированные районы Донбасса, а также Крым, аннексированный в 2014 году. «Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим», — подчеркнул дипломат.