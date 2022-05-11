Россия применила против Украины к 12 единицам гиперзвукового оружия — CNN
За время полномасштабной войны Россия применила в Украине от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия.< /strong>
Об этом сообщает СNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника по обороне США.
Он отметил, что у США нет "идеального подсчета" по количеству применяемого против Украины гиперзвукового оружия. Также чиновник не уточнил дату и места запусков. По его словам, США зафиксировали первое известное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования "Кинжал" "Кинжал" – гиперзвуковая ракета с ядерным или обычным боезарядом. Истребитель "МиГ-31"способен нести одну такую ракету и поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров. Заявленная максимальная скорость ракеты — до 4080 м/c (14688 км/ч).против объекта на западе Украины. Однако он не подтвердил информацию украинской стороны о том, что РФ применила ракеты "Кинжал" при обстреле Одессы в минувшие выходные.
"Очевидно, мы видели, как они (российские войска – ред.) использовали гиперзвук в прошлом и наносили удары по зданиям, но у меня нет ничего, что указывает на то, что они использовались в Одессе", – сказал чиновник.
Ранее, 22 марта, президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила гиперзвуковые ракеты в Украине.
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Что известно
- 10 мая президент Владимир Зеленский, обращаясь в парламент Мальты, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила по украинской территории 2154 ракеты. Также в воздушном пространстве Украины зафиксировали 2770 появлений вражеских самолетов.
- Начальник сил обороны и Охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что вечером 9 мая российские войска выпустили по Одесщине три ракеты типа «Кинжал». В результате ударов было разрушено пять зданий, два человека получили ранения.
- 23 апреля президент Зеленский заявил, что Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала.
- 19 марта военное командование РФ сообщило, что российская армия впервые с начала вторжения в Украину применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для уничтожения подземного военного состава на западе Украины Впоследствии советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил применение Россией более разрушительной артиллерии. Тогда советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что применение Россией систем "Кинжал" и "Бастион" свидетельствует о том, что у нее либо кончились ракеты "Калибр", либо она их экономит для следующей фазы наступления.