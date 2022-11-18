Россия применила новый тип ракет в Украине. Что известно?
«Дефицитную» ракету сбили в Киевской области.
Фото uk.wikipedia.org A A+ A++
Событие:17 ноября противовоздушная оборона столицы сбила минимум две крылатые ракеты. Как стало известно Defense Express из собственных источников, один из них был крылатой ракетой типа Х-55, в которой вообще не было боевой части (БЧ).
Детали и комментарии: » Вместо БЖД в этой рашистской ракете был прикручен блок, выступавший имитатором ядерной боевой части.Проще говоря – для этого удара орки взяли как минимум одну Х-55 из своего ядерного арсенала, открутили из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую «болванку» «и так и отстреляли по Украине», — отметили аналитики военного портала Defense Express.
Специалисты объясняют, что обычно РФ применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555. это «неядерная» модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку с классической взрывчаткой. «А вот именно Х-55 – это советская ракета, которая в первую очередь разрабатывалась именно как носитель ядерного оружия, под так называемую «спецБЧ» (так на советском и российском военном жаргоне сказывается ядерная боеголовка)», — отмечено в сообщении. Аналитики обращают внимание на то, что обычная и ядерная боеголовка конструктивно между собой отличаются. «Именно поэтому, похоже, у орков так и получилось: вынуть «спецБЧ» из Х-55 они смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку — конструктивной возможности не было. Поэтому и применили для удара Х-55 с пустой «болванкой», — считают в Defense Express.
читайте также: «Путин не верит, что проиграл эту войну». В объяснении, почему переговоры с Россией не приведут к мируЭксперты говорят: россияне могли прибегнуть к этому по нескольким причинам: привлеченные к массовым обстрелам Украины поступили так, чтобы выполнить очередной приказ сверху. Поэтому в ход у них пошла и Х-55 с имитатором ядерной БЖД. «Но даже такой вариант уже свидетельствует, что запас крылатых ракет в РФ исчерпывается к отметке, критической для Кремля. Раз в ход пошли КР из «ядерного арсенала», – говорится в сообщении. Еще одно возможное объяснение – россияне умышленно использовали Х- 55 с пустым имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны: «Такой вариант еще более ярко свидетельствует о том, что ракетный запас РФ иссякает. Потому что еще в начале войны россияне для перегрузки нашей ПВО использовали другой «расходный материал», например, советские беспилотники Ту-243, а не дефицитные ракеты для доставки ядерного оружия», — отметили в Defense Express.
Подтвердить Или опровергнуть использование Россией крылатой ракеты с имитатором ядерной боеголовки во время атаки на Украину пока нельзя. Воздушные силы — уничтожить цель. Все, что там дальше, на земле, уже идентифицируется специалистами, определяющими тип ракеты. Почему и как они это делают? Версий много. Возможно, действительно заканчивается запас крылатых ракет в РФ, а возможно, запускают их как ложные цели. Вопросы разные по этому поводу», — отметил Юрий Игнат.