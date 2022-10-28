Россия пригрозила, что будут сбивать коммерческие спутники западных стран

magictr | 28.10.2022 | Новости | Комментариев нет

В Белом доме отреагировали.

Россия пригрозила, что будет сбивать коммерческие спутники западных стран A A+ A++

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