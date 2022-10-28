Россия пригрозила, что будут сбивать коммерческие спутники западных стран magictr | 28.10.2022 | Новости | Комментариев нет В Белом доме отреагировали. A A+ A++ Похожие записи На Бориспольском мужчина насмерть переехал своего односельчанина Комментариев нет | Июл 25, 2017 В Башкирии в нескольких районах выпал снег Комментариев нет | Сен 27, 2021 Непреодолимые вещи: в Борисполе процветает стихийная торговля Комментариев нет | Окт 5, 2018 Кислорода в больницах осталось на считанные часы. В Чернигове и еще нескольких областях сложилась критическая ситуация Комментариев нет | Окт 25, 2021 Об авторе magictr