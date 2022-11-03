«Россия подтвердила свой статус главного лжеца». В МИД Украины отреагировали на результаты проверки МАГАТЭ по «грязной бомбе»
Агентство развеяло очередной путинский фейк.
Фото iaea.org A A+ A++
Событие : Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли в Украине признаков создания «грязной бомбы». Об этом пишет пресс-служба Агентства.
Детали и комментарии: Как отмечается в сообщении, инспекторы МАГАТЭ по просьбе украинского правительства проверили деятельность трех объектов — Института ядерных исследований в Киеве, Восточного горно-обогатительного комбината в Желтых Водах и ПО «Южный машиностроительный завод» в Днепре. «За последние несколько дней инспекторы смогли выполнить все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и получили беспрепятственный доступ к местам. На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов в местах расположения «, — отметили в МАГАТЭ. Инспекторы отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях. Это позволит более тщательно изучить информацию о прошедшей и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами. «Мы скорей сообщим о результатах отбора проб окружающей среды», — заметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Также он подчеркнул, что инспекторы готовы и дальше проводить проверки ядерных объектов в Украине.
«Я благодарю Рафаэля Мариано Гросси за отличное и оперативное сотрудничество МАГАТЭ, которое помогло противостоять российской лжи. Россия подтвердила свой статус главного лжеца», — отреагировал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Напомним, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министрами обороны Франции, Турции и Британии обвинил Украину в разработке так называемой «грязной бомбы». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил в Twitter, что российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить «грязную бомбу», столь же абсурдна, сколь и опасна. «Во-первых, Украина является преданной участницей ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и не планируем их приобрести. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют», — заметил он. 24 октября Дмитрий Кулеба провел разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и официально пригласил его проинспектировать украинские объекты.