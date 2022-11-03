«Россия подтвердила свой статус главного лжеца». В МИД Украины отреагировали на результаты проверки МАГАТЭ по «грязной бомбе»

magictr | 03.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Агентство развеяло очередной путинский фейк.

"Россия подтвердила свой статус главного лжеца" "грязной бомбы"

"Россия подтвердила свой статус главного лжи" отреагировали на результаты проверки МАГАТЭ относительно "грязной бомбы"

Фото iaea.org A A+ A++

Событие : Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли в Украине признаков создания «грязной бомбы». Об этом пишет пресс-служба Агентства. 

Детали и комментарии: Как отмечается в сообщении, инспекторы МАГАТЭ по просьбе украинского правительства проверили деятельность трех объектов — Института ядерных исследований в Киеве, Восточного горно-обогатительного комбината в Желтых Водах и ПО «Южный машиностроительный завод» в Днепре. «За последние несколько дней инспекторы смогли выполнить все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и получили беспрепятственный доступ к местам. На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов в местах расположения «, — отметили в МАГАТЭ. Инспекторы отобрали образцы окружающей среды для анализа в лабораториях. Это позволит более тщательно изучить информацию о прошедшей и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами. «Мы скорей сообщим о результатах отбора проб окружающей среды», — заметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Также он подчеркнул, что инспекторы готовы и дальше проводить проверки ядерных объектов в Украине. 

«Я благодарю Рафаэля Мариано Гросси за отличное и оперативное сотрудничество МАГАТЭ, которое помогло противостоять российской лжи. Россия подтвердила свой статус главного лжеца», — отреагировал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Напомним, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министрами обороны Франции, Турции и Британии обвинил Украину в разработке так называемой «грязной бомбы». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил в Twitter, что российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить «грязную бомбу», столь же абсурдна, сколь и опасна. «Во-первых, Украина является преданной участницей ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и не планируем их приобрести. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют», — заметил он. 24 октября Дмитрий Кулеба провел разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и официально пригласил его проинспектировать украинские объекты.

 

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