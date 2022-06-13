Россия отправила в Украину «группу специалистов» для ограбления культурных ценностей
Захватчики сосредоточили внимание на краже скифского золота.
Событие: Россия отправила в Украина «группа специалистов», занимающаяся контрабандой культурных ценностей с временно захваченных территорий. Это обнаружила международная команда ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим подобные кражи, сообщает The Guardian.
Детали и комментарии: «Возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение россией всеми их экспонатами», — говорит один из участников команды, антрополог Брайан Дэниелс. Он вместе с коллегами отслеживал разграбление и уничтожение культурных ценностей Украины из лаборатории в американском штате Вирджиния. Они выявили закономерности в преступлениях.
След краж в значительной степени сосредоточено на скифском золоте. «Сейчас очень веские доказательства того, что это умышленный шаг россии, когда определенные картины и украшения были вывезены в РФ», — сообщил Дэниелс. — Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о воровстве, что очевидно, что это стратегия».
В то же время ученый не уверен, была ли денежная ценность важнейшим фактором для грабителей, или предметы были выбраны из-за их культурного значения. Он сообщил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей. «Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются по линии расположения российских войск», — сказал Дэниелс.
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Отметим, что в апреле 2022 г. военные и представители оккупационной администрации россии похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея в Запорожской области. Как сообщила директор музея Лейла Ибрагимова в интервью NYT, скифское золото из Мелитопольского краеведческого музея передал оккупантам незаконно назначенный «директор» Евгений Горлачев. По свидетельству Ибрагимовой, ей позвонила по телефону сотрудница музея, которая рассказала, что войска РФ, угрожая оружием, заставляли ее показать, где спрятано скифское золото. Она отказалась, но тайник показал украинец Евгений Горлачев, которого кафиры назначили новым директором. По словам Ибрагимовой, скифское золото они тщательно спрятали в подвале музея, так что непонятно, откуда посторонние узнали о его нахождении. Кафиры похитили 198 золотых артефактов. В связи с этим правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Добавим, что, по сообщению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, с начала полномасштабной войны россияне уничтожили или повредили по меньшей мере 353 объекта украинского культурного наследия.