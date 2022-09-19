Россия отправила на войну 400 заключенных из Тамбова, — Генштаб
Ситуация на фронте по состоянию на утро 19 сентября.
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Событие: Начались 208-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий. А также — пытается сорвать продвижение ВСУ по отдельным направлениям, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За минувшие сутки агрессор нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов Украины.
Донецкая область является единственной территорией в Украине, где российские войска до сих пор совершают наступательные действия. По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.
В течение суток наша авиация и артиллерия нанесли удары по 30 объектам противника. Поражены 19 районов сосредоточения живой силы врага и опорных пунктов, 5 позиций ЗРК, 6 пунктов управления. Также в зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада с боеприпасами. ОК «Юг» отметила в Facebook, что ВСУ ударили по вражеским складам в Баштанском районе Николаевщины, Благодатном и Херсоне. Также уничтожены 2 пункта управления войсками и позиции сил ПВО кафиров в Бериславском и Каховском районах, места сосредоточения вооружения и техники вблизи Львова, станция радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и понтонная переправа в Новой Каховке. Подтверждено, что росармия потеряла 29 военных, 2 самоходные и одну обычную 152 мм гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3.
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По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска понесли сокрушительные потери в живой силе и технике в борьбе за восточную Украину и особенно во время украинского контрнаступления на Харьков. Согласно оценкам, обнародованным 18 сентября, несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены.
В связи с существенным недостатком как человеческих, так и материальных ресурсов российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам пополнение. Так, на усиление воюющих в Украине подразделений из города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления. В Краснодарском крае общественные организации «воинов-афганцев» получили задачу по сбору от местного населения денег для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону, отмечает Генштаб.