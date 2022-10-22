Россия нанесла ракетные удары по нескольким областям: повреждены объекты энергетики, есть пострадавшие
В некоторых регионах исчезли свет и вода.
Событие: Сегодня утром, 22 октября, враг совершил массированный ракетный удар по территории Украины.
Детали и комментарии: Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о прилетах в объект энергетики. Работают спасатели. По его словам, в части города отсутствует электроэнергия. Глава города попросил жителей сделать запасы воды. Позже Полищук написал в Telegram, что ударной волной поврежден частный дом. «Одно гражданское лицо получило ожоги. По предварительной информации, погибших нет», — заметил он.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Глава ОВА Сергей Гамалий сообщил в Telegram, что есть попадание. Он попросил жителей области не публиковать фото и видео с мест прилетов в соцсетях и оставаться в укрытиях. В Хмельницком городском совете отметили, что после ракетной атаки город остался без света. «Просим за возможность сделать запасы воды, ведь через час она тоже исчезнет», — предупредили там.
Рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры Ровно, сообщил в Telegram глава города Александр Третяк. «Работаю на месте чрезвычайного происшествия. Поручил профильным заместителям каждому по своему направлению максимально мобилизовать усилия. В частности, направить коммунальщиков для ликвидации последствий ракетного удара: уборка, стекло… В медицинских заведениях города уже развернули пункты оказания медицинской помощи. Жители прилегающих территорий оперативно эвакуируют в безопасные места. С ними проводят работу психологи, есть горячий чай, еда… Слава Богу за то, что предварительно без жертв. Энергетики сейчас работают над восстановлением электроэнергии», — отметил Александр Третьяк.
Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области. В нескольких населённых пунктах Одесского района нет света. «В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей», — рассказал в Telegram глава ОВА Сергей Марченко. В Одесской РГА отметили, что в результате обстрела пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь.
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Российские военные нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах Кировоградщины. Об этом заявил глава ОВА Андрей Райкович в Telegram. Он отметил, что возможны перебои с электроснабжением, и призвал жителей региона выключить все лишние электроприборы.
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал в Facebook, что в области работала ПВО. Он пообещал со временем рассказать все детали. Над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро. Повреждения объектов и домов граждан нет, сообщил в Telegram глава области Руслан Запаранюк. Мэр Киева Виталий Кличко отметил в Facebook, что несколько ракет, которые летели на столицу, сбили силы ПВО.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram прокомментировал очередной ракетный обстрел Украины: «Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ».