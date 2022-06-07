Россия меняет военную тактику на Луганщине: в бой бросает вагнеровцев и зеков
Если раньше «частники» находились на вспомогательных ролях, то теперь на отдельных направлениях это основная ударная сила, говорит эксперт.
Событие: В Луганской области наблюдаются ощутимые изменения в тактике военного противостояния со стороны россиян. Об этом сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.
Детали и комментарии:По его словам, ранее российские кафиры часто шли в лобовые атаки, втягивались в уличные бои, как это было под Попасной, Рубежным. Так что захват городов у них занимал до двух месяцев. «Последние события, в частности в Луганской области, показали, что теперь с РФ предпочитают фланговый охват опорных пунктов украинской обороны. Приблизительно так это происходило вблизи Попасной, во время захвата населенного пункта Дружба, когда противник вышел в оперативный тыл нашей группировки», — написал эксперт.
Еще одно заметное изменение — отказ с рф от попыток устройства широких котлов и переход к созданию локальных. То есть речь идет о том, что сейчас происходит в Луганской области, в районах Камышеваха-Золотое и Лисичанск-Северодонецк, а в Донецкой области – mdash; в районе Авдеевки. «Очевидно, что россияне применяют тактику так называемых малых ножниц, то есть поэтапное отрезание территорий, продавливание украинской обороны», — заметил Дмитрий Снегирев.
Также россия начала использовать частные военные компании в войне, например пвк «вагнера». Если раньше частники находились откровенно на вспомогательных ролях, то теперь на отдельных направлениях это — основная ударная сила. «Кстати, о наемниках в России. На днях украинские десантники сбили российский военный самолет пилотируемый наемником из пвк «вагнера». Примечательно, что это уже второй такой случай. Ранее был уничтожен российский пилот-наемник на Су-25 без опознавательных знаков, причем – В звании генерал-майора, он, скорее всего, также на зарплате в пвк «вагнера». Думаю, мы уже можем говорить о массовом характере использования наемников в авиационных соединениях с РФ. использование в боевой авиации в условиях широкомасштабной войны. Фактически речь идет о том, что гражданский человек летает и применяет военную технику для убийства людей. Более того, применяя оружие неизбирательного действия. Это — военное преступление», — подчеркнул Дмитрий Снегирев. По его словам, российские наемники совершают преступления не только в небе. Так, активисты ГИ «Правое Дело» зафиксировали два эпизода использования наемников из пвк «вагнера» во время штурма Попасной. Там была некая пересортировка: для штурма наших позиций наемников «перемешали» со штатными военнослужащими из России. «Мы зафиксировали такие факты, у нас есть видео и фотоданные о том, как они оперировали в зоне боевых действий. В рядах с РФ официально участвуют в войне не комбатанты. Они по факту — преступники. Они незаконно находятся на поле боя, незаконно убивают, незаконно применяют оружие и т.д.», — написал военный эксперт.
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По словам Снегирева, зафиксировано два факта участия в войне осужденных к заключению граждан России. Но свои сроки наказания почему-то отбывают на территории Украины с оружием в руках в рядах пвк. Тело одного такого зека было обнаружено под Попасной. «Как нам удалось выяснить, именно этот наемник был «питомцем» «тренировочного центра» пвк «вагнера», расположенного в известном нам лагере «Чайка» близ Первомайска. Уверен, что чем дальше, тем больше мы будем фиксировать подобных преступлений. они будут задокументированы, и после нашей победы ни один преступник не избежит наказания», — отметил военный эксперт.
Напомним, в Луганской ОВА сообщили, что под российской оккупацией находится около 95% территории области. Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что, вероятно, РФ установит контроль над Луганщиной в две последующие недели, но без должного подкрепления дальше продвинуться не сможет.