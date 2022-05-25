Россия использовала 60% запасов высокоточного оружия, — разведка
Оккупанты начали снимать с хранения ракеты, изготовленные еще в Советском Союзе.
Событие: Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия. Об этом в эфире проекта Радио Свобода «Крым.Реалии» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Детали и комментарии: «По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. По некоторым видам даже и больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же самым «Искандеры» этот пороговый уровень почти наступил», — отметил Вадим Скибицкий.
В то же время Россия не может пополнять запасы оружия так же быстро, как в свое время Советский Союз, добавил представитель ГУР Минбороны. «Они не обладают такими мощностями и быстрого производства высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, которые наложены на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства. Поэтому россия изменила тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата. изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном уровне», — подытожил представитель военной разведки Украины. По его словам, российские войска начали снимать с хранения ракеты, изготовленные при СССР. Поэтому в некоторых случаях старые ракеты не долетают до целей, падая в голом поле.
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С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине более 2275 различных ракет и нанесли более 3 тысяч авиаударов самолетами и вертолетами, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. По его словам, абсолютное большинство ударов было совершено по гражданским объектам. «Каждый раз, когда мы говорим нашим партнерам, что нам необходимо современное противоракетное оружие, современная боевая авиация, мы даем не просто формальный запрос. Мы говорим о том, что этот наш запрос – это реальные жизни многих людей, которые не погибли бы, если бы мы получили все оружие, за которым обращаемся», — заметил президент.
Напомним, сегодня кафиры нанесли 4 ракетных удара по Запорожью. По данным Офиса генпрокурора, в результате вражеских обстрелов погибла женщина, три человека ранены. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, здание торгового центра и другие объекты гражданской инфраструктуры. В то же время минобороны России обнародовало видео запуска ракет и убеждает, что якобы уничтожило цеха завода «Мотор Сич». Также агрессор нанес сегодня 3 ракетных удара по Кривому Рогу, попав в промышленное предприятие.