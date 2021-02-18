Россия инициировала выход из Договора по открытому небу
Согласно официальной публикации на сайте МИД РФ, Россия начала выход из Договора по открытому небу.
В ведомстве также назвали данный шаг последствием решения США покинуть заключенное соглашение «под надуманным предлогом». Таким образом Штаты нарушили хрупкий баланс и действие Договора, используемого как «инструмент укрепления доверия и безопасности».
«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — добавили в российском МИДе.
Когда Кремль завершит все необходимые внутренние процедуры, Москва направит уведомление остальным депозитариям.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, став мерой укрепления доверия после Холодной войны. Страны-участницы обязались открыто публиковать и собирать информацию о вооруженных силах друг друга, а также о военных мероприятиях.