«Россия имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо». Медведев снова угрожает Украине и Западу
В России объявили тендер на приобретение йодида калия, который принимают при угрозе ядерного поражения.
Фото: kremlin.ru A A+ A++
Событие:Россия в очередной раз грозит мировому применению ядерного оружия. Сегодня приспешник кремлевского диктатора Путина, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев взял на себя задачу передать «последнее предупреждение» странам, которые помогают Украине в войне против государства-агрессорки.
Детали и комментарии: «Приходится еще раз напомнить… Россия имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях», – написал медведев в своем Telegram.
Среди таких случаев он называет нападение на РФ и его союзников по подобному виду оружия, а также если при агрессии с использованием обычного вооружения возникнет угроза существованию самой России.
При этом заместитель председателя совета безопасности России апеллирует к «здравому смыслу и чувству самосохранения враждебных стран», чтобы не провоцировали РФ. Мол, если «угроза россии превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф», — сказал он. написал он и добавил, что кремль сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у «враждующих соседей».
Медведев почему-то считает, что в случае применения РФ ядерного оружия НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт. Он намекнул, что Запад «проглотит использование любого оружия в текущем конфликте».
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Ранее кремлевский диктатор Путин заявил, что в угрозе территориальной целостности страны Россия готова использовать ядерное оружие. В ответ США на очень высоком уровне сообщили Москве, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать решительно. Об этом в интервью CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также, в частности, отметил, что США не признают фиктивные референдумы на оккупированной украинской территории и будут продолжать и в дальнейшем решительно поддерживать украинцев в их стремлении деоккупировать свою территорию.
На брифинге 26 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-П’ ер заявила, что на фоне угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие Соединенные Штаты пока не фиксировали признаков того, что Москва готовится прибегнуть к такому шагу.
Между тем, на портале унифицированной информационной системы в области закупок РФ появилась информация об объявленном тендере на приобретение йодида калия на почти 5 млн рублей. Снабжение этого фармацевтического вещества предназначено для нужд научно-производственного предприятия «Фармзащита» федерального медико-биологического агентства России. Закупка срочная, ведь на ее исполнение отведено всего четыре дня. Агентство обслуживает примерно 3,5 млн человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных организациях, 39 городов-спутников и научных городков, расположенных в 54 субъектах России и Байконуре в Казахстане. Как известно, йодит калия принимают при угрозе ядерного поражения.