Россия атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС, нанесла ракетные удары по Львову и области
Силами Противовоздушной обороны сбиты 14 ракет в разных регионах Украины.
Событие: Российские оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе и высокоточным оружием. Сегодня взрывы прогремели в ряде областей.
Детали и комментарии: Рашисты утром атаковали беспилотниками самую большую в Винницкой области Ладыжинскую ТЭС. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. На месте работают соответствующие службы. Когда будет разрешать ситуация безопасности, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования», – говорится в сообщении.
Около 12.00 во Львове произошли несколько взрывов. Информацию о попадании подтвердили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
«По состоянию на этот момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала», – написал в Facebook Козицкий.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки без электроснабжения оказалась треть Львова. В Сихиском и Франковском районах есть проблемы еще и с водоснабжением.
читайте также: ВСУ отбили семь атак, сбили истребитель и нанесли врагу значительные потери в живой силе «Просьба ко всем совершить небольшой запас воды. В течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении», – подчеркнул городской голова.
Сегодня утром украинская ПВО сбила 14 ракет в разных регионах, в частности, четыре – в Днепропетровской, по три в Николаевской и Одесской и еще одну –; в Запорожской. Также в Ровенской области ПВО сбило воздушную цель, но в областной военной администрации не уточнили, какую именно.
«Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация кафиров ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555.Около 9.00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования «Юг».К боевой работе по крылатым ракетам задействована авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ. Зафиксированы повторные пуски», сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.
Также в Хмельницкой области обезвредили иранский дрон-камикадзе Shahed-136.
Напомним , воздушная тревога почти по всей Украине была объявлена около восьми утра и продолжалась пять часов.