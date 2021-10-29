Роспотребнадзор разрешил заполнять залы до 70% при предъявлении QR-кодов
Роспотребнадзор разрешил заполнять закрытые помещения при проведении массовых мероприятий на 70% при наличии у посетителей QR-кода после прохождения вакцинации от коронавируса. Изменения вступят в силу уже 15 ноября.
Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России.
Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание.
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При этом все работники и организаторы также должны предоставить QR-код о прохождении вакцинации. После нерабочих дней практика применения кодов продолжит расширяться.