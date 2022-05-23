«Роснефть» покинула чиновница, с которой Владимир Путин танцевал на ее же свадьбе.
Эксминистрация иностранных дел Австрий Карин Кнайсль прекратила сотрудничество с рашистами под давлением Запада.
Событие:Бывший министр иностранных дел Австрий Карин Кнайсль написала заявление об отставке с должности члена совета директоров компании «Роснефть», куда она вошла в июне 2021 года.
Детали и комментарии:Как передает телеканал «Настоящее время», об этом подтвердили в самой «Роснефти», отметив, что заявление вступило в силу еще с 20 мая. «Компания благодарит Карина Кнайсля за совместную работу в течение последних десяти месяцев», — сообщили в «Роснефти». Кроме того, известно, что 57-летняя Кнайсль отказалась также от продления своих полномочий на второй срок.
Карин Кнайсль, дочь бывшего личного пилота короля Иордании Хусейна, возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах. На должность главы МИД она была номинирована австрийской правой Партией свободы, выступавшей за улучшение отношений с Россией. В 2018 году Владимир Путин неожиданно посетил свадьбу Кнайсль, подарил молодоженам картину, выжимку масла, самовар, а также станцевал с невестой.
«Роснефть», в которой 50 процентов акций принадлежит государственному «Роснефтегазу», неоднократно критиковали за высокие вознаграждения членам совета директоров компании. Так, бывшему члену совета, эксканцлеру ФРГ Герхарду Шредеру по итогам 2019 года было предложено выплатить 600 тысяч долларов, а управляющему директору Nord Маттиасу Варнигу — 580 тысяч долларов. Но все равно оба чиновника покинули российскую компанию из-за давления на всех западных политиков, участвующих в российском бизнесе.
читайте также: «Должен получить звание магистра танковых войск». История 32-летнего майора Нацгвардии Романа Собкива, погибшего в Киевской области «Роснефть» попала в списки санкций Евросоюза после начала российского вторжения. 19 мая Европарламент предложил заморозить активы эксканцлера Германии Герхарда Шредера из-за его работы в компании. А вот Варниг, служивший в восточногерманской тайной полиции Штази, когда Путин был служащим КГБ в Дрездене, после начала вторжения попал в санкционные списки США.