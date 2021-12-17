Роскошные наряды культовых кинозвезд впервые привезли в Киев: где увидеть
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Выставка платьев в Mandarin Maison. Фото: Татьяна Асадчева
С 16 по 31 декабря в художественном пространстве Mandarin Maison проходит уникальная выставка «Мода и звезды во времена Голливуда на Тибре». В экспозиции представлена изысканная коллекция из 30 вечерних платьев итальянского модного дома Gattinoni, созданные Фернандой Гаттинони для Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Ланы Тернер, Анны Маньяни и других кинозвезд середины XX века.
;»>Художественный проект организован президентом Gattinoni Couture Стефано Доминелло, по инициативе Посольства Италии в Украине и Итальянского Института культуры в Украине в партнерстве с Домом подарков и декора Mandarin Maison.
В экспозиции представлены около 30 изысканных платьев для легендарных кинозвезд. Фото: Татьяна Асадчева
Открывают экспозицию сценические костюмы из фильмов «Европа 51» (1952) и «Цветок кактуса» (1969), изготовленные для Ингрид Бергман, далее — платья Ланы Тернер, верной клиентки Фернанды Гаттинони с 1953 года. Пламя и плоть» (1954. Далее — несколько луков из коллекции в фильм «Казанова» (1958), принадлежавших Ким Новак, а затем — микроколлекция маленьких черных платьев из личного гардероба Анны Маньяни, Специальный что создала для нее Фернанда Гаттинони для роли Наташи в фильме «Война и мир» (1956). vbrannja-kultovih-kinozirok-vpershe-privezli-donbspkiyeva-denbsppobachiti-be8c9fc.jpg» alt=»Роскошные наряды культовых кинозвезд впервые привезли в Киев: где увидеть» />
Татьяна Асадчева
«Для нас большая честь представить в Киеве передвижную выставку самых известных сценических костюмов в истории мирового кинематографа, мастерски изготовленных Фернандой Гаттинони. Теперь Киев имеет возможность непосредственно оценить костюмы, которые во многом повлияли на воображение поколений любителей искусства кино и гениальное мастерство итальянской моды в мире»,— отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Пьер Франс .
Каждое платье поражает изысканными деталями. Фото: Татьяна Асадчева. «Роскошные наряды культовых кинозвезд впервые привезли в Киев: где увидеть» />
Фото: Татьяна Асадчева
Эта экспозиция путешествует по всему миру с 2010 года: ее увидели в Париже, Риме, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Эр-Рияде, Бангкоке и других городах. Куратор киевской выставки — Таня Бернер. А на открытие выставки в Киев специально прилетели Стефано Доминелла — президент модного дома Gattinoni и Франческо Трицца — официальный диджей показов Dolce& Gabbana, Венецианского фестиваля и фестиваля в Сан-Ремо.
«Мы в своем артпространстве постоянно проводим интересные и содержательные выставки. Но эта — особенная. С большой радостью мы присоединились к этому проекту, чтобы все киевляне и гости нашего города могли вживую увидеть всю красоту и утонченность нарядов кинодов»,— заметил основатель Mandarin Maison и инициатор артпроекта «Без ограничений» strong>.
Дизайнерка Фернанда Гаттинони в собственной мастерской. Фото организаторов мероприятия
Фернанда Гаттинони (1907-2002) вместе с сестрами Фонтана и Джеле Венециани, Бики и Джерманой Маручелли считается одной из основательниц. В достаточно юном возрасте она переехала в Лондон, где работала подмастерьей в Молине.
В конце тридцатых годов прошлого века, вернувшись в Италию, дизайнер поселилась в Риме, где нашла работу в знаменитой портняжной мастерской Ventura, официальному поставщику Савойского дома.
маленькой квартире рядом с Порта-дель-Пополо она начала шить одежду под собственным именем. Одной из первых клиенток была Клара Каламай, которая заказала у нее зеленое бархатное пальто.
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Основные черты ее стиля: любовь к роскошной вышивке, к драпировке и одновременно даже если это казалось бы противоречивым, страсть к сдержанному и строгому стилю, лондонской практики.
Начиная со второй половины 1940-х годов римское ателье Фернанды Гаттинони стало постоянным местом визита международного союза, посещавшего столицу Италии. Кроме первых леди и дружин послов — от Эвиты Перон до Клер Бут Люс — ее клиентами являются ряд кинозвезд, в частности Анук Эме, Люсия Бозе, Бэтт Дэвис, Марлен Дитрих, Росселла Фальк, Одри Хепберн, Джина Лоллобриджи, Анна Тернер, Моника Витти и Элизабет Тейлор, Анита Экберг. -donbspkiyeva-denbsppobachiti-71e481a.jpg» alt=»Роскошные наряды культовых кинозвезд впервые привезли в Киев: где увидеть» />
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
Кроме международного джет-сета, ателье Фернанды Гаттинони посещали художники и режиссеры, от Ренато Гуттузо до Роберто Росселлини. Именно последний познакомил их в 1950 году с Ингрид Бергман, которая стала ее любимой клиенткой. Для этой актрисы Фернанда также создала сценическую одежду для нескольких фильмов, в частности для таких: «Европа 51» (1952), «Путешествие в Италию» (1954) и «Цветок Кактуса» (1969).
В 1955 году Мария Де Маттеис, дизайнер костюмов для фильма «Война и мир» (1956) режиссера Кинга Видора, попросила Фернанду Гаттинони создать костюмы для Одри Хепберн.
p style=»text-align:justify;»>Фернанда настолько полюбила костюмы, которые она сделала для фильма, почти одновременно, вдохновленная героиней «Войны и мира», она посвятила линию Наташи стилю ампир. Сама Одри была первой поклонницей коллекции и заказала пять платьев и накидку. С этого времени Хепберн стала постоянной клиенткой Гаттинони. -denbsppobachiti-e8a97c8.jpg» alt=»Роскошные наряды культовых кинозвезд впервые привезли в Киев: где увидеть» />
Одри Хепберн в платье Фернанды Гаттинони. Фото организаторов мероприятия
Хотя, между ними установились близкие отношения, они так и не стали друзьями:
«Она была слишком совершенной, а я не люблю слишком совершенных», — призналась позже Фернанда. Однако, всегда признавала непревзойденную элегантность Одри Хепберн.
Анну Маньяни 1953).
В 1981 году к Гаттиноне присоединились ее сын Раньеро (1953-1993) и Стефано Доминелла, нынешний президент модного дома. Наряду с коллекциями для бутиков высокой моды, дом Gattinoni выпустил несколько линий prêt-à-porter. После преждевременной смерти сына, Фернанда продолжала заниматься ателье до своей смерти в 2002 году.
Выставка «Мода и звезды во времена Голливуда на Тибре»
Когда: до 31 декабря
Где: 5-й этаж Mandarin Plaza, ул. Бассейная, 6
Вход свободный
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»