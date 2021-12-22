«Рождество на Подоле»: что интересного на праздничной локации
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Посетить зимний городок можно до 23 января. Фото: Даша Гришина
Посетить зимний городок можно ежедневно с 12:00 до 22:00.
С 19 декабря на Контрактовой площади заработала масштабная праздничная локация «Рождество на Подоле». Каждый год зимний городок здесь оформляют в европейском стиле. И выглядит оно не хуже, чем в Мюнхене, Страсбурге или Праге. Организаторы убеждают, что сейчас это самое уютное новогоднее место в Киеве.
Для жителей и гостей столицы подготовили футзоны, ярмарки, ледовый каток, снежный горок, аттракционы и резиденцию Святого Николая. Посреди площади установили пышную елку, которая переливается желто-красными цветами. Обустроили на праздничной локации и фотозоны — большие коньки и вертолет, на которых подарки доставляют. Каждая отдельная локация выглядит со вкусом и просится в инстаграммную ленту. Крыши ярмарочных домов украсили пряничными человечками, хвойными веточками, серебряными шишками, свечами, рождественскими веночками и даже подарками.
Праздничная ярмарка. Фото: Даша Гришина. Подоли»: что интересного на праздничной локации» />
Фотозона с вертолетом. Фото: Даша Гришина
Фотозона с санями и подарками. Фото: Даша Гришина. Подоли»: что интересного на праздничной локации» />
Пышная елка на Подоле. Фото: Даша Гришина
Домик с благоухающим глинтвейном. Фото: Даша Гришина. Подоли»: что интересного на праздничной локации» />
Крыша, украшенная пряничным человечком. Фото: Даша Гришина. Подоли»: что интересного на праздничной локации» />
Ярмарковые дома с вкусностями. Фото: Даша Гришина
У смотрового колеса установили уже узнаваемый аттракцион в виде елки. Стоимость одной поездки — 150 гривен с одного.
Рядом с аттракционами обустроили венский каток. Она, как и на Софиевской площади, имеет туннельную форму. Билет вместе с коньками одному человеку обойдется в 300 гривен. jpg» alt=»«Рождество на Подоле»: что интересного на праздничной локации» />
Аттракцион в виде елки. Фото: Даша Гришина
Каток на Подоле. Фото: Даша Гришина
А вот проехаться на 6-метровой снежной горке киевлянам предлагают от 100 гривен за один спуск и 300 гривен — за пять. К слову, это самая большая в Киеве тюбинговая горка, которую украсили недействующими фуникулерами.
Большая снежная горка. Фото: Даша Гришина. Подоли»: что интересного на праздничной локации» />
Дети съезжают с горки. Фото: Даша Гришина
Вкусы. Фото: Даша Гришина. Подоли»: что интересного на праздничной локации» />
Крафтовые изделия. Фото: Даша Гришина. Подоли»: что интересного на праздничной локации» />
Уникальные украшения. Фото: Даша Гришина. Подоли»: что интересного на праздничной локации» />
Ароматные свечи. Фото: Даша Гришина. Подоли»: что интересного на праздничной локации» />
Рождественский пряник. Фото: Даша Гришина
Прогуляться новогодней локацией можно будет до 23 января.
После прогулки по Подолом, предлагаем посетить < u>на Софийскую площадь, где сейчас размещена главная елка страны. Вокруг зеленой красавицы работают развлекательные зоны, каток, детские карусели, фотозоны и футкорты с ароматным глинтвейном и вкусностями.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»