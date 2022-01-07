Рождественский компот: оригинальные и вкусные рецепты полезного напитка

magictr | 07.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Рождественский компот: оригинальные&& ;вкусные рецепты полезного напитка

Рождественский компот: оригинальные и вкусные рецепты полезного напитка. Фото: из открытых источников

Узвар — главный напиток на рождественском столе.

Трудно представить рождественский стол без компота. Традиционно его готовят на сочельник — 6 января, и на следующий день — 7 января. В общем, взвар — насыщенный компот из сухофруктов. Он несет в себе такое же символическое значение, что и кутья — вечная жизнь и перерождение.

От обычного компота отличается тем, что его заваривают. То есть фрукты заливают кипятком и дают им немного настояться. Благодаря этому напиток получается не только насыщенным, но и очень полезным. Для того чтобы вы не ограничивались единственным классическим рецептом компота, журналисты «Вечернего Киева» подготовили для вас ряд оригинальных рецептов.Рождественский компот: оригинальные и&n полезного напитка

Кисель на Сочельник

Ингредиенты:

  • Сухофрукты — 500 г.
  • Сахар — 3 ст .л.
  • Крохмал — 2 ст.л.
  • Вода— 1 л.

Способ приготовления:

Лучше всего для такого компота подходят сушеные груши, яблоки, чернослив, изюм и вишня. Сухофрукты промыть и залить холодной водой. Добавить сахар и варить узвар на очень медленном огне, пока фрукты и ягоды не станут мягкими. Крахмал развести водой, влить в горячий компот, довести до кипения. Проварить 5 минут и дать настояться. 01/rizdvjanij-uzvar-originalni-tanbspsmachni-recepti-korisnogo-napoju-e23c97f.jpg» alt=»Рождественский компот: оригинальные и вкусные рецепты полезного напитка» />

Старинный узвар

  • Сушеные яблоки — 100 г.
  • Сушеные груши— 100 г.
  • Чернослив — 100 г.
  • Изюм — 50 г.
  • Сахар или мед по вкусу.

Способ приготовления:

Промыть сухофрукты два-три раза теплой водой. Залить горячей водой сухие груши, накрыть крышкой и поставить на слабый огонь. Через 10 минут добавить сухие яблоки. Еще через 10 минут добавить чернослив, а через 5 минут — изюм. Когда все сухофрукты будут готовы, доведите компот до кипения, снимите с огня и заправьте медом и сахаром по вкусу. Поставьте готовый компот в холодное место и дайте напитку настояться. /wp-content/uploads/2022/01/rizdvjanij-uzvar-originalni-tanbspsmachni-recepti-korisnogo-napoju-4d4684e.jpg» alt=»Рождественский компот: оригинальные и вкусные рецепты полезного напитка» />

с апельсинами

Всем известно, что сухофрукты — это источник витаминов и микроэлементов. Именно поэтому многие считают, что компот из сухофруктов очень полезен. А если добавить немного цитрусовых и корицу — то станет он еще более вкусным и полезным. >

  • Вода — 1500 мл.
  • Сахар — 120 г.
  • Апельсины — 1 шт.
  • Лимонный сок— 1 ст. л.
  • Корица — 1 шт.

    • Способ приготовления

    Сухофрукты промыть, обдать кипятком, затем залить теплой водой и оставить на 40-50 минут.

    Из апельсина выжать сок, кожицу из половины апельсина порезать соломкой.

    Вскипятить воду, растворить в ней сахар, засыпать подготовленные сухофрукты и варить 10 минут с момента закипания. Затем добавить горсть чернослива. Готовить еще 5 минут, добавить апельсиновый сик, сок, 1 палочку корицы для придания аромата, оставить на огне еще1минут и выключить.

    После того, как напиток настоялся, можно процедить, но это по желанию.

    ОБРАЗОВАНИЕ С ЯБЛОК И КЛЮКВИ

    Рождественский компот: оригинальные и&nb полезного напитка

    Узвар из яблок и клюквы

    Ингредиенты

    • Клюква — 3/4 стакана
    • Сахар — 1 стакан
    • Вода — 2-3 стакана
    • Яблоки — 2 шт.

    Способ приготовления

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    Ягоды перебрать и промыть, положить в кастрюлю, выдавить сок, залить водой, дать покипеть и процедить отвар.

    Очищенные яблоки нарезать большими кубиками.

    В процеженный клюквенный отвар положить сахар, проварить, добавить яблоки и варить до готовности. >

    Рождественский компот: оригинальные и вкусные рецепты полезного напитка

    Узвар из яблок и меда

    Ингредиенты:

    • Сушеные яблоки — 200 г.
    • Мед -4 ст. л.
    • Вода — 1,5 л.

    Способ приготовления:

    Вымыть сушеные яблоки, положить в кастрюлю. Вскипятить воду и залить кипятком яблоки. Накрыть крышкой и настоять в течение четырех часов. Настоянный компот процедить через мелкое сито или марлю, добавить мед и перемешивать, пока мед полностью нерастворится. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали оригинальные рецепты кутьи от столичных кулинаров >Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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