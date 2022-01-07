Рождественский компот: оригинальные и вкусные рецепты полезного напитка
Рождественский компот: оригинальные и вкусные рецепты полезного напитка. Фото: из открытых источников
Узвар — главный напиток на рождественском столе.
Трудно представить рождественский стол без компота. Традиционно его готовят на сочельник — 6 января, и на следующий день — 7 января. В общем, взвар — насыщенный компот из сухофруктов. Он несет в себе такое же символическое значение, что и кутья — вечная жизнь и перерождение.
От обычного компота отличается тем, что его заваривают. То есть фрукты заливают кипятком и дают им немного настояться. Благодаря этому напиток получается не только насыщенным, но и очень полезным. Для того чтобы вы не ограничивались единственным классическим рецептом компота, журналисты «Вечернего Киева» подготовили для вас ряд оригинальных рецептов.
Кисель на Сочельник
Ингредиенты:
- Сухофрукты — 500 г.
- Сахар — 3 ст .л.
- Крохмал — 2 ст.л.
- Вода— 1 л.
Способ приготовления:
Лучше всего для такого компота подходят сушеные груши, яблоки, чернослив, изюм и вишня. Сухофрукты промыть и залить холодной водой. Добавить сахар и варить узвар на очень медленном огне, пока фрукты и ягоды не станут мягкими. Крахмал развести водой, влить в горячий компот, довести до кипения. Проварить 5 минут и дать настояться. 01/rizdvjanij-uzvar-originalni-tanbspsmachni-recepti-korisnogo-napoju-e23c97f.jpg» alt=»Рождественский компот: оригинальные и вкусные рецепты полезного напитка» />
Старинный узвар
- Сушеные яблоки — 100 г.
- Сушеные груши— 100 г.
- Чернослив — 100 г.
- Изюм — 50 г.
- Сахар или мед по вкусу.
Способ приготовления:
Промыть сухофрукты два-три раза теплой водой. Залить горячей водой сухие груши, накрыть крышкой и поставить на слабый огонь. Через 10 минут добавить сухие яблоки. Еще через 10 минут добавить чернослив, а через 5 минут — изюм. Когда все сухофрукты будут готовы, доведите компот до кипения, снимите с огня и заправьте медом и сахаром по вкусу. Поставьте готовый компот в холодное место и дайте напитку настояться. /wp-content/uploads/2022/01/rizdvjanij-uzvar-originalni-tanbspsmachni-recepti-korisnogo-napoju-4d4684e.jpg» alt=»Рождественский компот: оригинальные и вкусные рецепты полезного напитка» />
с апельсинами
Всем известно, что сухофрукты — это источник витаминов и микроэлементов. Именно поэтому многие считают, что компот из сухофруктов очень полезен. А если добавить немного цитрусовых и корицу — то станет он еще более вкусным и полезным. >
Способ приготовления
Сухофрукты промыть, обдать кипятком, затем залить теплой водой и оставить на 40-50 минут.
Из апельсина выжать сок, кожицу из половины апельсина порезать соломкой.
Вскипятить воду, растворить в ней сахар, засыпать подготовленные сухофрукты и варить 10 минут с момента закипания. Затем добавить горсть чернослива. Готовить еще 5 минут, добавить апельсиновый сик, сок, 1 палочку корицы для придания аромата, оставить на огне еще1минут и выключить.
После того, как напиток настоялся, можно процедить, но это по желанию.
ОБРАЗОВАНИЕ С ЯБЛОК И КЛЮКВИ
Узвар из яблок и клюквы
Ингредиенты
- Клюква — 3/4 стакана
- Сахар — 1 стакан
- Вода — 2-3 стакана
- Яблоки — 2 шт.
Способ приготовления
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Ягоды перебрать и промыть, положить в кастрюлю, выдавить сок, залить водой, дать покипеть и процедить отвар.
Очищенные яблоки нарезать большими кубиками.
В процеженный клюквенный отвар положить сахар, проварить, добавить яблоки и варить до готовности. >
Узвар из яблок и меда
Ингредиенты:
- Сушеные яблоки — 200 г.
- Мед -4 ст. л.
- Вода — 1,5 л.
Способ приготовления:
Вымыть сушеные яблоки, положить в кастрюлю. Вскипятить воду и залить кипятком яблоки. Накрыть крышкой и настоять в течение четырех часов. Настоянный компот процедить через мелкое сито или марлю, добавить мед и перемешивать, пока мед полностью нерастворится. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали оригинальные рецепты кутьи от столичных кулинаров >Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»