Рождественские концерты в Киеве: куда пойти
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Рождественский концерт в зале КГГА. Фото: Борис Корпусенко
Праздничная программа в столице радует жителей разнообразием концертов и репертуаров. Ниже публикуем ряд музыкальных мероприятий, которые придадут рождественское настроение.
ПРАЗДНИЧНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
Хор . Фото: Facebook Moravski
В воскресенье народная хоровая капелла «Днепр» КНУ имени Тараса Шевченко и народный камерный хор «Moravski» приглашают киевлян на рождественский концерт. В репертуаре — духовная, современная и народная музыка.
Музыканты споют в храме Святого Василия Великого, что Львовской площади.
Вход — свободен
Где: улица Вознесенский спуск, 7.
Когда: 9 января в о 14:30.
«НОВЫЕ МЕЛОДИИ РОЖДЕСТВЕННОЙ НОЧИ»
Фотография с концерта. Фото: прессслужба Киевской оперы
Киевский театр оперы и балета для детей и юношества приглашает всех поклонников европейских традиций на концерт «Новые мелодии Рождественской ночи». Организаторы отмечают, что это хорошая возможность по-другому посмотреть на украинские народные традиции и услышать колядки в новой аранжировке.
8 января киевляне и гости столицы не увидят вертепа, козы, платков и голубой толпы. Однако новое благородное исполнение знакомых с детства композиций очарует зрителей не менее, чем привычная всем Коляда.
Вход: от 50 до 450 гривен за билет.
< strong>Где: Театр оперы и балета для детей и юношества, что по улице Межигорская, 2.
Когда: 8 января в 19:00.
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РОЖДЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА ВДНХ
Новогодние локации на ВДНХ. Фото: Даша Гришина
6 та 7 января посетителей ВДНХ ждут выступления детского хора «Веснянка», народного вокально-инструментального ансамбля Solomia, фольклорно-этнографического ансамбля «Ка » и коллектива «Цвет папоротника». На выходных продлится развлекательная программа «Зимней страны».
Вход — свободен.
Где: проспект Академика Глушкова, 1.
Когда: с 6 по 9 января.
КОНЦЕРТ «СЕЗОН РАДОСТИ»
Афиша события. Фото: из открытых источников
9 января в Национальной филармонии Украины состоится рождественский семейный концерт «Сезон радости». Будут звучать колядки разных стран мира, щедривки, а также фрагменты из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя.
«Сезон радости» — это очередной проект международного музыкального лагеря (Music Camp International). И на этот раз детский хор и симфонический оркестр выступят под руководством Констанции Фортунато (США). Music Camp International — авторский педагогический проект американской преподавательницы, специалистки по детскому развитию Констанции Фортунато. Музыкальный лагерь призван помочь детям максимально проявить собственный талант и уверенность в своих силах. С 2003-го, уже почти двадцать лет, такой музыкальный лагерь проходит в Украине.
Вход: от 70-350 гривен.< /p>
Где: Национальная филармония Украины, что по улице Владимирский спуск, 2.
Когда: 9 января в 16.00.
ВЫСТАВКА «ЩЕДРИК: МАГИЯ РОЖДЕСТВА»
Афиша события. Фото: Facebook Довженко-Центр
В рамках масштабной кампании «Щедрик: магия Рождества» в музее кино Довженко-Центр подготовили мультимедийную выставку о пути украинской мелодии от фольклорной песни к известному на весь мир рождественского гимна
Через использование звука, проекций, анимаций и кинетических объектов зрители увидят историю Щедрика, точки пересечения музыкальной композиции с историей Украины и мировой культурой.
Посетить выставку можно с 12 по 16 января.
Вход— свободен с соблюдением карантинных требований*< /p>
Где: Музей кино Довженко-Центр, по улице Васильковская, 1.
Когда: от 12 по 16 января. Время посещения: с 12:00 до 19:00
КОНЦЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СОЗДАНИЕ
Залочная фотография. Фото: Facebook театра «Созвездие»
В эту субботу в уютных интерьерах театра «Созвездие» состоится праздничный концерт «Рождественское Созвездие».
В программе посетители услышат популярные мелодии, известные песни из мюзиклов, кинофильмов, музыкальные подарки в непревзойденном исполнении певцов Ансамбля «Благовестность».
Организаторы говорят, что новом. Кстати, рассчитаться можно картой «ЕПитримка»!
Детали по номеру: (097) 702-07-94
Вход: 300 гривен за билет.
Где:< /strong> Театр «Созвездие», улица Ярославов Вал, 14б
Когда: 8 января с 18:00 до 19: 00
КОНЦЕРТ WHITE CHRISTMAS
Афиша события. Фото из открытых источников
9 января в стенах МЦКМ «Октябрьский дворец» прозвучат известные новогодне-рождественские песни. А исполнят их Музыканты Национального академического духового оркестра Украины, струнного квартета Black Tie и солистов Павла Ильницкого, Оксаны Караим и Ladies Trio.
На сцене прозвучат всемирно известные новогодние хиты: Frank Sinatra — Let it snow, Jingle Bells, Santa Claus Is Coming To Town; Elvis Presley — «Blue Christmas»; Andy Williams — «It's The Most Wonderful Time Of The Year»; Mariah Carey — «All I want for Christmas is you»; ABBA — «Happy New Year»; Wham! —«Last Christmas» и многие другие праздничные композиции.
Вход: от 190 гривен.
Где: МЦКМ (Октябрьский дворец), улица Аллея Героев Небесной Сотни, 1.
Когда: 9 января в 19:00.
РОЖДЕСТВЕННЫЕ МЕЛОДИИ ВОЗРОЖДЕННОГО ФОРТЕПИАНО
Афиша события. Фото: Facebook библиотеки
В этом году библиотека им. Леси Украинки получила в подарок старое немецкое фортепиано с прекрасным звучанием. Силами друзей книгохранилища инструмент отреставрировали, расписали петриковкой и настроили его звучание.
В преддверии Рождества библиотека приглашает всех, кто владеет игрой на фортепиано прийти в читающий зал на ул. Тургеневской 83-85 и наполнить ее рождественскими мелодиями. Ноты рождественских мелодий будут ждать киевлян рядом с инструментом. А еще предлагают вместе заколядовать авторской колядкой Евгения Голибарда.
Вход — свободный
Где: Библиотекаим. Леси Украинки, что по улице Тургеневская, 83-85
Когда: 6 января в 16:00.
РОЖДЕСТВО-ФЕСТ
Афиша события. Фото из открытых источников
В Киевском доме ученых Национальной академии наук Украины два дня подряд, 7 и 8 января, будут звучать рождественские и новогодние песни «Рождество аcapella». Их исполнят музыканты ансамбля классической музыки им. Борис Лятошинский. Будет дирижировать Михаэль Кристер-Вандаловский.
В программе композиции Каччини, Баха, Грубера, Глюка, Адана, Массне, Пьяццолла, Фостера, Гомеса.
Вход: 200 гривен за билет.
Где: < /strong>Дом ученых (Большой зал), Киев, Владимирская, 45а.
Когда: 8 января в 18:00.
КОНЦЕРТ «ПОДОРОЖЬ В БЕЗТУРБОТНОСТЬ»
Афиша события. Фото: Facebook
10 января Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Валерия Матюхина представит проект «Путешествие в безмятежность». мастеров венского вальса и опоры ХІХ и ХХ веков Йозефа Штрауса, Иоганна Штрауса-сына, Франца Легара, Имре Кальмана, а также музыкой для скрипки Фрица Крейслера и Рихарда Хойбергера. Солистами будут певица Дария Назимчук и скриполь Кирилл Бондарь.
Вход: от 80 до 400 гривен за билет.
Где: улица Владимирский спуск, 2.
Когда: 10 января в 19:00.
В других культурных заведениях столицы также подготовили насыщенную программу событий на эту неделю. Отметим, что учреждения культуры в Киеве продолжают работать по наличию у работников и посетителей COVID-сертификатов.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»