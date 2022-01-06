Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

magictr | 06.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Рождественские концерты в Киеве;

Рождественский концерт в зале КГГА. Фото: Борис Корпусенко

Праздничная программа в столице радует жителей разнообразием концертов и репертуаров. Ниже публикуем ряд музыкальных мероприятий, которые придадут рождественское настроение.

ПРАЗДНИЧНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Хор . Фото: Facebook Moravski

В воскресенье народная хоровая капелла «Днепр» КНУ имени Тараса Шевченко и народный камерный хор «Moravski» приглашают киевлян на рождественский концерт. В репертуаре — духовная, современная и народная музыка.

Музыканты споют в храме Святого Василия Великого, что Львовской площади.

Вход — свободен

Где: улица Вознесенский спуск, 7.

Когда: 9 января в о 14:30.

«НОВЫЕ МЕЛОДИИ РОЖДЕСТВЕННОЙ НОЧИ»

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Фотография с концерта. Фото: прессслужба Киевской оперы

Киевский театр оперы и балета для детей и юношества приглашает всех поклонников европейских традиций на концерт «Новые мелодии Рождественской ночи». Организаторы отмечают, что это хорошая возможность по-другому посмотреть на украинские народные традиции и услышать колядки в новой аранжировке.

8 января киевляне и гости столицы не увидят вертепа, козы, платков и голубой толпы. Однако новое благородное исполнение знакомых с детства композиций очарует зрителей не менее, чем привычная всем Коляда.

Вход: от 50 до 450 гривен за билет.

< strong>Где: Театр оперы и балета для детей и юношества, что по улице Межигорская, 2.

Когда: 8 января в 19:00.

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РОЖДЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА ВДНХ

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Новогодние локации на ВДНХ. Фото: Даша Гришина

6 та 7 января посетителей ВДНХ ждут выступления детского хора «Веснянка», народного вокально-инструментального ансамбля Solomia, фольклорно-этнографического ансамбля «Ка » и коллектива «Цвет папоротника». На выходных продлится развлекательная программа «Зимней страны».

Вход — свободен.

Где: проспект Академика Глушкова, 1.

Когда: с 6 по 9 января.

КОНЦЕРТ «СЕЗОН РАДОСТИ»

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Афиша события. Фото: из открытых источников

9 января в Национальной филармонии Украины состоится рождественский семейный концерт «Сезон радости». Будут звучать колядки разных стран мира, щедривки, а также фрагменты из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя.

«Сезон радости» — это очередной проект международного музыкального лагеря (Music Camp International). И на этот раз детский хор и симфонический оркестр выступят под руководством Констанции Фортунато (США). Music Camp International — авторский педагогический проект американской преподавательницы, специалистки по детскому развитию Констанции Фортунато. Музыкальный лагерь призван помочь детям максимально проявить собственный талант и уверенность в своих силах. С 2003-го, уже почти двадцать лет, такой музыкальный лагерь проходит в Украине.

Вход: от 70-350 гривен.< /p>

Где: Национальная филармония Украины, что по улице Владимирский спуск, 2.

Когда: 9 января в 16.00.

ВЫСТАВКА «ЩЕДРИК: МАГИЯ РОЖДЕСТВА»

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Афиша события. Фото: Facebook Довженко-Центр

В рамках масштабной кампании «Щедрик: магия Рождества» в музее кино Довженко-Центр подготовили мультимедийную выставку о пути украинской мелодии от фольклорной песни к известному на весь мир рождественского гимна

Через использование звука, проекций, анимаций и кинетических объектов зрители увидят историю Щедрика, точки пересечения музыкальной композиции с историей Украины и мировой культурой.

Посетить выставку можно с 12 по 16 января.

Вход— свободен с соблюдением карантинных требований*< /p>

Где: Музей кино Довженко-Центр, по улице Васильковская, 1.

Когда: от 12 по 16 января. Время посещения: с 12:00 до 19:00

КОНЦЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СОЗДАНИЕ

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Залочная фотография. Фото: Facebook театра «Созвездие»

В эту субботу в уютных интерьерах театра «Созвездие» состоится праздничный концерт «Рождественское Созвездие».

В программе посетители услышат популярные мелодии, известные песни из мюзиклов, кинофильмов, музыкальные подарки в непревзойденном исполнении певцов Ансамбля «Благовестность».

Организаторы говорят, что новом. Кстати, рассчитаться можно картой «ЕПитримка»!

Детали по номеру: (097) 702-07-94

Вход: 300 гривен за билет.

Где:< /strong> Театр «Созвездие», улица Ярославов Вал, 14б

Когда: 8 января с 18:00 до 19: 00

КОНЦЕРТ WHITE CHRISTMAS

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Афиша события. Фото из открытых источников

9 января в стенах МЦКМ «Октябрьский дворец» прозвучат известные новогодне-рождественские песни. А исполнят их Музыканты Национального академического духового оркестра Украины, струнного квартета Black Tie и солистов Павла Ильницкого, Оксаны Караим и Ladies Trio.

На сцене прозвучат всемирно известные новогодние хиты: Frank Sinatra — Let it snow, Jingle Bells, Santa Claus Is Coming To Town; Elvis Presley — «Blue Christmas»; Andy Williams — «It's The Most Wonderful Time Of The Year»; Mariah Carey — «All I want for Christmas is you»; ABBA — «Happy New Year»; Wham! —«Last Christmas» и многие другие праздничные композиции.

Вход: от 190 гривен.

Где: МЦКМ (Октябрьский дворец), улица Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Когда: 9 января в 19:00.

РОЖДЕСТВЕННЫЕ МЕЛОДИИ ВОЗРОЖДЕННОГО ФОРТЕПИАНО

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Афиша события. Фото: Facebook библиотеки

В этом году библиотека им. Леси Украинки получила в подарок старое немецкое фортепиано с прекрасным звучанием. Силами друзей книгохранилища инструмент отреставрировали, расписали петриковкой и настроили его звучание.

В преддверии Рождества библиотека приглашает всех, кто владеет игрой на фортепиано прийти в читающий зал на ул. Тургеневской 83-85 и наполнить ее рождественскими мелодиями. Ноты рождественских мелодий будут ждать киевлян рядом с инструментом. А еще предлагают вместе заколядовать авторской колядкой Евгения Голибарда.

Вход — свободный

Где: Библиотекаим. Леси Украинки, что по улице Тургеневская, 83-85

Когда: 6 января в 16:00.

РОЖДЕСТВО-ФЕСТ

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Афиша события. Фото из открытых источников

В Киевском доме ученых Национальной академии наук Украины два дня подряд, 7 и 8 января, будут звучать рождественские и новогодние песни «Рождество аcapella». Их исполнят музыканты ансамбля классической музыки им. Борис Лятошинский. Будет дирижировать Михаэль Кристер-Вандаловский.

В программе композиции Каччини, Баха, Грубера, Глюка, Адана, Массне, Пьяццолла, Фостера, Гомеса.

Вход: 200 гривен за билет.

Где: < /strong>Дом ученых (Большой зал), Киев, Владимирская, 45а.

Когда: 8 января в 18:00.

КОНЦЕРТ «ПОДОРОЖЬ В БЕЗТУРБОТНОСТЬ»

Рождественские концерты в Киеве: куда пойти

Афиша события. Фото: Facebook

10 января Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Валерия Матюхина представит проект «Путешествие в безмятежность». мастеров венского вальса и опоры ХІХ и ХХ веков Йозефа Штрауса, Иоганна Штрауса-сына, Франца Легара, Имре Кальмана, а также музыкой для скрипки Фрица Крейслера и Рихарда Хойбергера. Солистами будут певица Дария Назимчук и скриполь Кирилл Бондарь.

Вход: от 80 до 400 гривен за билет.

Где: улица Владимирский спуск, 2.

Когда: 10 января в 19:00.

В других культурных заведениях столицы также подготовили насыщенную программу событий на эту неделю. Отметим, что учреждения культуры в Киеве продолжают работать по наличию у работников и посетителей COVID-сертификатов.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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