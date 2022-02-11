«Родину-Мать» не приватизируют magictr | 11.02.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Педагоги из Бородянки провели конференцию перед началом учебного года Комментариев нет | Авг 30, 2017 Дебют Яремы на Киевщине: как он своими действиями подыгрывает Тимошенко Комментариев нет | Фев 13, 2018 Депутаты по вызову: мэр Бучи Федорук решил провести срочную внеочередную сессию горсовета Комментариев нет | Июн 26, 2018 Избиение ветерана АТО на Киевщине: прокурору не важен срок изоляции преступников (ВИДЕО) Комментариев нет | Мар 2, 2018 Об авторе magictr