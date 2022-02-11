«Родину-Мать» не приватизируют

magictr | 11.02.2022 | Новости | Комментариев нет

«Родину-Матерь» не привать /p>В прошлом году монументу исполнилось 40 лет. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>Мемориал истории Украины во Второй мировой войне и самый высокий в Украине монумент не попадут в частные руки.</p> <p>Руководство Музея войны с самого утра опровергает слухи о том, что часть мемориала могут приватизировать. Надо сказать, что слухи появились не на пустом месте.</p> <p>Арендарь одного из помещений на территории Мемориала, площадью 565,1 квадратных метров, пытается в судебном порядке признать недействительным договор аренды в пункте, . Во время повторного рассмотрения дела Северный апелляционный хозяйственный суд Киев удовлетворил его требование.</p> <p>«Однако, на нынешнем этапе,—это означает только отмену пункта договора и никак не приватизацию»,— подчеркивают. /p></p> <p>Фонд государственного имущества Украины готовит обжалование этого решения в Верховном Суде как противоречащего законодательству. Ведь прямая норма Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества» не позволяет приватизировать такие объекты.</p> <p>На балансе Музея учитывается 38 единиц недвижимого имущества общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.</p> <p> К слову, 4 февраля Родину-Мать подсветили на знак благодарности Украины лидерам дружественных государств, которые посещают город Киев на фоне угрозы новой волны российской агрессии против Украины. В прошлом году монументу «Батькивщина-Мать» исполнилось 40 лет.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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