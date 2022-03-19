Родина-Мать в «цифре»: художники создали три произведения в поддержку ВСУ
Mother of Power (Батькивщина-Мать)
Украинская команда креаторов, 3D-дизайнеров FFFACE.ME создала коллекцию из трех NFT на поддержку Украины.
Технологии NFT вывели искусство на новый уровень и очень популярны в мире. Кроме того, они позволяют создавать уникальные вещи и патентовать право на них.
«Родина-Мать» стала объектом цифрового искусства!»,— сообщили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
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Дизайнеры предложили на продажу три произведения:
1️. Mother of Power (Батькивщина-Мать); -15ef7b7.jpg» alt=»Родина-Мать в «цифри»: художники создали три произведения на поддержку ВСУ» />
2️. Soul Power (диджитал-инфлюэнсерша Астра Старр, которая вроде бы держит весь мир на своих плечах);
3️. NFT от Дмитрия Корнилова о возможном выходе из любой ситуации.
Команда комментирует собственное творческое решение следующим образом:
«В такие времена, как сейчас, появляется очень сильный творческий импульс . В то же время мы осознаем, что сегодня задачей креативного класса является не только поддержать Украину материально, но сформировать культурный имидж страны, который не просто запомнится, а станет модным. Так появилась концепция NFT-коллекции Ukrainian Power Artifacts. В ней каждый из лотов является буквально объектом силы, в который мы вложили наш импульс, сформировавшийся во время бомбардировок, эвакуаций и психологических испытаний», — комментирует собственное творческое решение команда FFFACE.ME.
Все получены средства от продажи передадут на поддержку ВСУ.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»