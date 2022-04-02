«Риск умереть — высокий»: Кличко просит не возвращаться пока в Киев

magictr | 02.04.2022 | Новости | Комментариев нет

&la умереть — высокий»: Кличко просит не возвращаться пока в Киев

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян пока еще не возвращаться в город, потому что все еще высокий для жизни.

По словам Кличко, продолжаются «огромные» бои на север и восток от Киева. Мэр добавил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, лучше подождать несколько недель, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

«Риск умереть в Киеве достаточно высок, и поэтому мой совет всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите еще немного»,— дословно сказал Кличко для Reuters

Отметим, что в течение в последние сутки враг отступил от более 30 населенных пунктов Киевской области. Впрочем, главы общин призывают жителей также подождать с возвращением территории заминированные противником, продолжаются бои на окраинах.

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr