Риши Сунак – новая надежда великой страны. Что известно о британском премьере?
Впервые главой правительства стал политик индийского происхождения.
Фото facebook.com/rishisunak Риши Сунак стал самым молодым премьером в истории Великобритании. A A+ A++
В кресло премьера 42-летний Риши Сунак попал со второй попытки. Первая была неудачной.
В августе бывший министр финансов Риши Сунак был одним из фаворитов гонки за место главы Консервативной партии, однако проиграл тогда Лиз Трасс, премьерство которой было кратчайшим в истории Соединенного Королевства и длилось всего 44 дня. . Что ждать Украине от нового главы британского правительства?
— Риши Сунак имеет большую поддержку парламентариев, — рассказывает Александр Краев, эксперт Совета внешней политики “Украинская призма”. — Именно благодаря этому смогло возглавить Консервативную партию и правительство. В его пользу сыграло и то, что когда у Лиз Трасс начались проблемы с экономической политикой и новым бюджетом, ее министр финансов использовал наработки именно Риши Сунака. Это положительно сказалось на рынках, получило одобрение экономических элит. То есть стало понятно, что Риши Сунак имеет понимание того, как следует развиваться экономике Великобритании. Сунок — лидер умеренной части Консервативной партии. А когда в партии происходят серьезные кризисы, то самое умеренное крыло имеет больше шансов возглавить политическую силу.
— Что известно о Рише Сунаке?
— Сунак был членом парламента от Консервативной партии, одним из богатейших парламентариев и богатейшим министром в правительстве Бориса Джонсона. Он получил образование в Винчестерском колледже, Оксфордском и Стэнфордском университетах. Работал министром финансов в правительстве Джонсона, никаких претензий к его работе не было.
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У Риши Сунака есть грин-карта, то есть он, по сути, налоговый резидент США, платил налоги не в британскую казну. Это оказалось после того как стал министром. Его жена Акшата Мурти — также налоговая резидента США, владеющая большой долей в индийской ИТ-компании. Сунак не является харизматичным политиком — это бросается в глаза в публичной плоскости. Но он умеет плести интриги, потому что был среди тех, кто начал процесс снятия Бориса Джонсона с должности премьера, первым уйдя с должности министра в его правительстве.
— Как премьерство Сунака повлияет на отношения с Украиной?
— Я не ожидаю никаких изменений. Сунко в первые месяцы работы сосредоточится на внутренних проблемах. Впрочем, помощь и поддержка ВСУ со стороны британцев — это то, что прописано в их стратегии национальной безопасности. То, что соответствует их геополитическим планам в соответствии с концепцией “глобальной Британии”. Для британцев отношения с Украиной переросли в разряд стратегических. Они воспринимают наше сотрудничество как часть своих национальных интересов. Сам Сунак во время летней кампании за пост премьера обещал удвоить усилия и укрепить политику всесторонней поддержки Украины. Также он обещал, что его первым зарубежным визитом в качестве премьера будет поездка в Киев.