Рядом с Землей замечен потенциально опасный астероид
18.02.2021 | Наука | Комментариев нет|
Эксперты НАСА обнаружили большой астероид, который потенциально опасен для Земли и ее обитателей. В ближайшие несколько дней космическое тело приблизится к планете на расстояние в 8 миллионов километров. Ученые дали астероиду название 2020 WU5.
Астероид обнаружили еще 29 ноября прошлого года. Нашли его благодаря космическому телескопу NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), а затем включили в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).
Объект 2020 WU5 относится к группе «аполлонов». Это околоземные тела, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли с внешней стороны. Диаметр астероида – до 1,1 километра.