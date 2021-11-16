Резонансное убийство на Киевщине: что известно о изверге, вырвавшем сердце матери
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Мужчину пожизненно упекли за решетку. Иллюстративное фото: Алексей Иванов
Пьяный мужчина свыше 35 раз ударил родную мать кулаками, а после этого — изорвал несчастную ножом.
Сыну, который так зверски расправился с родным человеком суд сначала назначил 15 лет заключения. Такое наказание, по мнению прокуроров, для изверга было слишком мягким, поэтому они подали на апелляцию и на днях таки добились пожизненного наказания для убийцы. Приговор вынес Киевский апелляционный суд.
После развода с супругой, мужчина проживал с матерью на ее мизерную пенсию, которую тратил на алкоголь и личные потребности, собственно из-за чего возник конфликт. Хотя мужчина раньше и не был судим, на глаза правоохранителям таки попадал из-за неудачных краж или мелких афер. align:justify;»>Трагедия произошла 10 мая 2020 года около 23:00 часов в городе Боярка Киевской области. В тот вечер мужчина в очередной раз выпивал. «Спусковым механизмом» стало замечание 73-летней матери, которой, похоже, надоело постоянное пьянство сына. Во время конфликта сын под хмельком нанес бедняжке более 35 ударов кулаками правой и левой руки по лицу. После чего ножом нанес более полусотни колото-резаных ран, в частности, в голову, ампутировав при этом правое глазное яблоко, и нанеся еще множество ударов по туловищу и конечностям.
На этом «зверь» не остановился, услышав, что сердце несчастной еще бьется, он отрезал ей голову, достал сердце, легкие и ребро.
Чуть позже, когда мужчина оправился от содеянного, сам позвонил в полицию и во всем признался. В суде убийца раскаялся, мол, был непри себе и руководила водная водка. Киево-Святошинский районный суд, рассматривавший дело, решил, что справедливым наказанием для мужчины будет 15 лет тюрьмы. Однако прокуроры категорически отрицали такую меру наказания, а потому подали на апелляцию в Киевский апелляционный суд и отстояли, чтобы мужчину пожизненно упекли за решетку.
Раньше журналисты «Вечер » писали о схожем инциденте. Тогда мужчина убил собственную 40-летнюю жену, расчленил ее тело и спрятал в морозильную камеру. После этого он около недели жил в квартире с решками тела убитой.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»