Республиканцы готовы одобрить новый пакет помощи США для Киева: о каких суммах идет речь
В 2023 году Великобритания выделит в поддержку Украины 2,63 миллиарда долларов.
Событие: На тайном брифинге Сенат США предварительно поддержал новый пакет помощи Украине на сумму около 11 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание CNN.
Детали и комментарии: О предварительной поддержке дополнительной помощи Украине вчера поздно вечером проинформировали республиканцы.
Известно, что администрация Байдена попросила добавить Украине 12 миллиардов долларов помощи к постоянной резолюции, необходимой для того, чтобы правительство оставалось открытым до 30 сентября. Сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин заявил, что участники переговоров все еще обсуждают состав пакета для Украины, но он составит около 11 миллиардов долларов, в который войдет гуманитарная, экономическая и военная помощь.
Обсуждения проходят в критическое время русской войны. Официальные лица США широко рассматривают недавний импульс Украины как доказательство того, что виды оружия и разведданных, которые Запад предоставляет Киеву в последние месяцы, были эффективными.
Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи, входящий в комитет Сената США по международным делам, заявил, что он ожидает одобрения Конгрессом США нового пакета помощи. В то же время, он обеспокоен тем, будут ли республиканцы в будущем поддерживать Украину.
«Я думаю, что поддержка республиканцами помощи Украине будет постепенно снижаться. Я думаю, что решение Дональда Трампа атаковать украинскую помощь – и давить на республиканцев, которые ее поддерживают – будет иметь влияние», – сказал Мерфи в комментарии CNN.
читайте также: На Черниговщине задержана 32-летняя российская агентка, которая передавала врагу разведданные о перемещении ВСУ
Он добавил, что этот пакет помощи будет принят, однако долгосрочная поддержка Украины от республиканцев под угрозой.
«Это означает, если республиканцы получат большинство в Палате представителей и Сенате, я не думаю, что вы можете рассчитывать , что Конгресс продолжит поддерживать Украину», – объяснил Мерфи.
Заметим, что двухпартийная поддержка очень важна, ведь чтобы сорвать попытку принятия решения будет достаточно не менее 10-ти голосов республиканцев.
В то же время увеличить военную помощь для Украины планирует и Великобритания . Ожидается, что на этой неделе Лиз Трасс в рамках Генассамблеи объявит о том, что на следующий год ее страна продолжит мощную финансовую поддержку Киеву. СМИ сообщают, что речь идет о 2,63 миллиардах долларов, которые Лондон выделит в 2023 году. А это столько же или даже больше, как было выделено в 2022 году.
Заметим, что Великобритания является вторым по величине военным донором нашего государства в войне против российского. нашествия. В этом году она предоставила нам сотни ракет, пять систем ПВО, 120 бронированных машин и другую технику.