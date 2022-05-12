Решающий матч против Шотландии. Как приготовить сборную в условиях войны?
Рассказываем о том, где сейчас находятся футболисты команды и чем занимаются.
В начале июня нашей сборной следует сыграть этот матч плей-офф в ЧМ-2022, чтобы наконец-то поставить точку в отборе к этому мундиалю. Все сборные свои матчи уже сыграли, все участники ЧМ известны. Остались только мы…
Пройдет ли этот матч против Шотландии? Удастся ли Александру Петракову собрать нашу команду и подготовить футболистов? В конце концов, где они находятся и что делают?
Чемпионат Украины не проходит, и это проблема — футболисты не имеют игровой практики. “Динамо” и “Шахтер”, игроки которых составляют скелет сборной, находятся в разных локациях. Если “Динамо” всем составом выехало на Западную Украину в Дрогобыч, а затем отправилось в Румынию и там продолжает тренироваться, то с “Шахтером” дела хуже. Главный тренер горняков Де Дзерби покинул команду, а сами игроки разбежались кто куда. Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов имели законное право покинуть пределы Украины, ведь многодетны. Спортсмены вместе с семьями выехали в Румынию, в Бухарест.
Сначала Степаненко тренировался в местном клубе, а затем присоединился к “Динамо”. Кривцов поддерживает форму самостоятельно, потому что только восстанавливается после травмы. Андрей Пьятов из Румынии улетел в Турцию. Там на зимнем собрании застрял харьковский “Металлист”, и капитан сборной Украины теперь тренируется с ними.
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко и резервный вратарь Алексей Шевченко поехали на Буковину и поддерживают форму самостоятельно — делают пробежки и занимаются фитнесом. Виктор Корниенко поехал в родное село на Полтавщине, там он имеет свой волонтерский штаб, а также патрулирует по ночам улицы в комендантский час. Ему не до футбола. Анатолий Трубин и Валерий Боднар отправились на Волынь. Там они играют в футбол с друзьями и занимаются волонтерством. Михаил Мудрик оказался на Закарпатье, он тренируется с местными командами, а в свободные минуты разгружает приходящую из Европы гуманитарную помощь. И этим ребятам следует побеждать Шотландию, а затем и Уэльс, чтобы уехать на мундиаль. Как это сделать?
“До матча с Шотландией есть еще два месяца, поэтому время на подготовку есть, — говорит Мирон Маркевич, бывший главный тренер сборной Украины. — Что нужно сделать? Ну, труднее всего собрать всех в одном месте. Если с этим справиться, тогда УАФ должен ходатайствовать, чтобы выпустили за границу наших футболистов. Дальше определиться с местом проведения заграничных сборов и провести там всю подготовку. Если это реализовать, то в июне мы получим боеспособный коллектив. В нынешних реалиях другого варианта не вижу”.
читайте также: “Самолет судного дня” — летающий бункер путина или казуха? Что известно об Ил-80
В то же время существует другое мнение. Тренер футбольного клуба “Вересс” Николай Лапко считает, что матч с Шотландией, который должен был состояться в марте, вообще не стоило переносить. “Это была большая ошибка УАФ согласиться на перенесение этой игры. Ибо что мы имеем сейчас? Вся зимняя подготовка игроков ушла коту под хвост. Футболисты делают все, кроме профессионального занятия футболом.
Впрочем, есть критики и этой точки зрения. “Важнейший матч в жизни наши сборники играют прямо сейчас против проклятого российского оккупанта, — говорит Артем Федецкий, эксигровец национальной сборной Украины. — Все остальное не важно. Я общаюсь со многими нынешними сборниками и никто из них не думает о Шотландии, все думают, как победить Россию. Даже Андрей Ярмоленко, якобы находящийся в комфортных условиях в Англии, кипит ненавистью. Вы посмотрите, что эти твари сделали из его родного Чернигова. Поэтому, если мы победим агрессора, это будет величайшее достижение в истории нашей страны в целом и футбола в частности.
Спасибо, что прочитали этот текст в газете Экспресс. У нас – mdash; только оригинальные тексты.
Читайте также о враче из Мариуполя, которого убили оккупанты