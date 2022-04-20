Ремонт дорог проводят во всех районах столицы: где можно проехать без ям
Дорожные работы в Деснянском районе. Фото: КП ШЕУ Деснянского района
В Киеве активно ведется весенний ремонт дорог во всех районах столицы. В первую очередь ликвидируют аварийно-опасную ямочность, ямы, выбоины, трещины в асфальтовом покрытии проезжих частей улиц.
В Деснянском районе дорожники провели ручную и механизированную уборку транспортных артерий и Шухевича, ул. Цветаевой и ул. Маркса в поселке Троещина, очистили ливнеприемники на ул. Мандельштама, провели ямочный ремонт на ул. Драйзера.
Автодоровцы Соломенского района осуществляют необходимые ремонты дорог, проводят ямочные ремонты на улицах: Черновола, Соломенской, Малевича. Подготовили проезжие части улиц и по текущему ремонту дорожного покрытия — сняли асфальт на больших участках перед укладкой новой асфальтно-бетонной смеси. Поэтому водителей просят отнестись с пониманием к возможным временным ограничениям в движении, а также не оставлять автомобили по обе стороны дороги в местах проведения дорожных работ.
Ремонт дорог проводят во всех районах столицы: где можно проехать без ям» />
Ремонт дорог на Соломенке
дорог на Подоле
В Подольском районе в круглосуточном режиме обеспечивают надлежащее санитарное состояние балансовых объектов улично-дорожной сети. Продолжаются работы на улице Кирилловской, дорожники ремонтируют поврежденный ливнеприемник. Кроме того, на улицах Межигорской, Константиновской, Кирилловской и Рылеева ведутся подготовительные работы к асфальтированию.
В целом в Киеве дорожники содержат в надлежащем состоянии улично-дорожную сеть города. сообщал, где в Дарницком районе провели весенний ремонт дорог силами КП ШЭУ района.
Екатерина НОВОСТРЕННАЯ, «Вечерний Киев»