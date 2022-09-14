Рекордная маскировочная сетка: плели ее два дня во Львове 2059 взрослых и детей
Длина сплетенного изделия – 2208 метров!
“Идея такого рекорда появилась еще в июне, — говорит руководитель Львовского областного молодежного центра Иван Сапса, который его инициировал. — В первые месяцы войны в наш волонтерский штаб ежедневно приходило примерно 400 человек, а уже с мая это число значительно уменьшилось. до 30 — 40. Если в первые месяцы мы сплетали по несколько тысяч метров квадратных сеток в месяц, то с мая — до 800 кв. Дворцы искусств во Львове, плели два дня с утра до вечера. Присоединились к переплету 2059 взрослых (также были дети).
“ 8-месячная девочка, которая с марта бывает у нас вместе с мамой, — говорит Иван. — Старшему участнику — 84 года”.
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