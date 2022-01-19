Реконструкция парка «Орленок» продолжится в 2022 году
Реконструкция парка «Орленок» продолжится в 2022 году. Фото: Борис Корпусенко В ближайшее время в парке появится система видеонаблюдения.
В Соломенском районе продолжат реконструкцию парка «Орленок». К слову, финансирование этих работ будет осуществляться в рамках Программы экономического и социального развития города Киева на 2021–2023 годы. Как отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета (фракция «УДАР») Вячеслав Непоп, значительный объем ремонтных работ был выполнен в предыдущие годы.
«В частности, отремонтированы общественные уборные и осуществлено их частичное подключение к электросетям и системе водоснабжения, установлены скамьи и урны для мусора. Также обустроены площадки для занятий ворк-аутом с резиновым покрытием и т.д.»,— комментирует Непоп.
Он проанонсировал создание новой комфортной зоны отдыха для молодежи. Здесь будет современный памп-трек — специальная трасса с перепадами высоты и склонами, на которой можно кататься на велосипедах, самокатах и скейтах.