Реконструкция парка «Орленок» продолжится в 2022 году

magictr | 19.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Реконструкция парка &laquo

Реконструкция парка «Орленок» продолжится в 2022 году. Фото: Борис Корпусенко В ближайшее время в парке появится система видеонаблюдения.

В Соломенском районе продолжат реконструкцию парка «Орленок». К слову, финансирование этих работ будет осуществляться в рамках Программы экономического и социального развития города Киева на 2021–2023 годы. Как отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета (фракция «УДАР») Вячеслав Непоп, значительный объем ремонтных работ был выполнен в предыдущие годы.

«В частности, отремонтированы общественные уборные и осуществлено их частичное подключение к электросетям и системе водоснабжения, установлены скамьи и урны для мусора. Также обустроены площадки для занятий ворк-аутом с резиновым покрытием и т.д.»,— комментирует Непоп.

Он проанонсировал создание новой комфортной зоны отдыха для молодежи. Здесь будет современный памп-трек — специальная трасса с перепадами высоты и склонами, на которой можно кататься на велосипедах, самокатах и ​​скейтах.

Реконструкция парка «Ор&&2 В рамках реконструкции создадут современный памп-трек Кроме того, в рамках реконструкции проложат пешеходные дорожки с ФЭМ плитки, установят автоматическую систему полива и аэратор для озера. Дополнительно обустроят детские и спортивные площадки, проведут озеленение парка, а также установят новые системы освещения.</p> <p> В связи с тем, что в парке постоянно «работают» вандалы , которые уничтожают все, что случается им на пути, городские власти установят систему видеонаблюдения. Отметим, что именно из-за вандалов от концертного комплекса «Родник» с крытой сценой, который начали устанавливать в 2020 году, сейчас практически ничего не осталось. Следовательно, в городе надеются, что камеры помогут решить ситуацию.</p> <p><strong>Виктория ГРЕБЕНЬ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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