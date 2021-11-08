«Рейтинги столичных таксистов часто накручены»,— бывший водитель такси о схемах обмана пассажиров
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Киевлянин едва не разбился в машине пьяного таксиста. Фото: сеть Интернет
На примере истории киевлянина, едва не разбившегося в авто пьяного таксиста с отличным рейтингом, объясняем, как себя защитить в подобных ситуациях и что нужно знать, чтобы претендовать на возмещение убытков
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На часах 02:30. Киевлянин Владислав Блецко вызывает такси через мобильное приложение «Uklon». Считанные секунды и он получает уведомление, что к нему следует водитель. В тот момент Владислав не придал значения, что в профиле водителя отсутствует имя, однако есть очень высокий рейтинг. Ничего плохого не подозревая, он сел на заднее сиденье серебристой «Toyota Prius» и отправился в дорогу.
Из-за карантинных требований Владислав был в респираторе. Вероятно, именно поэтому не почувствовал, что в салоне такси есть выраженный запах алкоголя. Уже через несколько минут автомобиль начало заносить дорогой, а сам Владислав признается — начал прощаться с жизнью. км/ч, тогда перевернулись, врезавшись в столб. Произошло это на Софиевской Борщаговке, на улице Соборная, 126. Я в силу выбрался из изуродованного авто, у меня очень болело в грудной клетке. Не мог нормально дышать. Но мог двигаться, потому что наверняка был в состоянии аффекта»,— вспоминает «Вечернему Киеву» Владислав Блецко. Сразу после ДТП водитель такси начал просить Владислава не обращаться к правоохранителям и пытался «уладить ситуацию». Впрочем, как раз в этот момент на место аварии прибыл экипаж патрульных. Инспекторы сразу же начали проверять водителя.
Во время разговора полицейские заподозрили, что таксист пьян. Драгер показал, что норма алкоголя в его крови была превышена в почти пять раз — 0,95 промилле при допустимых 0,2. uploads/2021/11/rejtingi-stolichnih-taksistiv-chasto-nakrucheninbsp-kolishnij-vodij-taksi-pro-shemi-obmanu-pasazhiriv-89e02d2.jpg» alt=»«Рейтинги столичных таксистов&&; бывший водитель такси о схемах обмана пассажиров» />
Водитель «Uklon» не имел при себе ни паспорта, ни водительского удостоверения, ни техпаспорта
Тогда водитель объяснил полицейским, что «позволил себе 400 граммов коньяка». Машина, которой он управлял, была в аренде, а кузов был забрендирован логотипами Uklon. паспорта, ни водительского удостоверения, ни техпаспорта. Пока водителя проверяли полицейские, потерпевший Владислав пытался прийти к себе и по крайней мере позвонить родным. Однако не мог найти телефон и только впоследствии нашел его в разбитой машине.
«Мобильный нашел в дверной карте. От сильного удара телефон работал плохо. Кроме того, от удара полностью размозжился и мой MacBook Pro, стоимостью 96000 гривен. Я требовал у водителя компенсации, однако, у него не было денег даже заплатить за эвакуатор»,— рассказывает Владислав.
Поскольку у пьяного водителя не было с собой еще паспорта, потерпевший вместе с правоохранителями поехали к нему домой. Задержанный предъявил документ, который показал, что автомобилем управлял 33-летний Сергей Алексеев. В паспорте была вырвана страница прописки. Сам он родом из России, а в 2014 году получил паспорт гражданина Украины. Впоследствии удалось установить, что этого водителя задерживают уже пятое за вождение в нетрезвом состоянии, в частности, дважды под наркотиками.
После этого виновник ДТП написал расписку о том, что в течение трех дней вернет деньги за поврежденную технику, просто со временем исчез и до сих пор не выходит на связь. Возместить ущерб отказались и в сервисе «Uklon»… Таких историй, как эта — множество. И хотя сюжеты могут отличаться, однако вывод совсем не радует — добиться возмещения ущерба вам, как пассажиру такси, очень сложно, если и вообще возможно.
Для того чтобы все-таки разобраться в ситуации и понять, как действовать в аналогичных случаях, «Вечерний Киев» обратился за комментариями к самому сервису «Uklon», бывшему водителю службы такси и столичному адвокату, который сталкивался со своими случайностями.
ВСЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ— НА ВОДИТЕЛЕ
Представитель Ассоциации перевозчиков Александр Дяченко подчеркнул, что ответственность за поездку несет водитель. А большинство сервисов об этом откровенно пишут в приложении.
Например, в приложении «Uklon» указано, что «в случае вреда здоровью во время поездки или материального ущерба компания не несет никакой ответственности».
Однако интересно и то, что в этом же приложении вроде бы предусмотрено страхование пассажира, где «Uklon» пишет: «Все пользователи сервиса „Uklon“ застрахованы на случай ДТП в компании „ARX Страхование жизни“. Вы можете быть уверены, что получите необходимую поддержку в случае случая на дороге. Из Uklon поездки более безопасны».
Власть так и не удалось получить никакой поддержки
Потерпевший Владислав делится с нами, что имел возможность проверить, как работает это «страхование». Вывод — никак. Ему так и не удалось получить никакой поддержки от службы перевозок.
Журналисты «Вечернего Киева» обратились к компании «Uklon», однако те отказались комментировать инцидент. Однако на странице «Uklon» в соцсетях специалисты компании под возмутительными комментариями пользователей таки оставили ответ. Ниже публикуем подробный текст:
«Спасибо за внимание к ситуации. Такое поведение драйверов недопустимо в нашем сервисе, поэтому учетная запись водителя была образа заблокирована. Влад уже пообщался с представителями нашей партнерской страховой службы по медицинскому страхованию по этому случаю. После чего он отказался от страховой компенсации и настаивал на компенсации финансовой за технику. Что касается других направлений компесации: компания Uklon — это онлайн-сервис (платформа), соединяющая Драйверов и Райдеров, и Драйверы не имеют с нами трудовых отношений. Поэтому все нарушения во время поездки и их последствия являются ответственностью самого водителя.»
НАКРУЧЕННЫЕ РЕЙТИНГИ И НЕПРАВЫ ВОДИТЕЛЕЙ
Большинство пассажиров таких сервисов такси как Uklon, Bolt и Uber выбирают именно эти сервисы, ведь во время вызова машины вы можете сразу понять, кто будет за рулем — хотя бы «заочно». После подтверждения поездки пассажир видит рейтинг водителя, его имя, номерные знаки и цвет авто. Казалось бы, именно такой формат помогает чувствовать себя в безопасности и иметь определенные гарантии. Впрочем, оказалось, что и эти моменты сообразительные водители научились обходить.
«Я не рекомендовал доверять рейтингам, поскольку знаю точно о случаях, когда аккаунты с хорошими оценками просто передавали или даже продавали. То есть это все накрученные оценки»,— рассказывает «Вечернему Киеву» Дмитрий Бондаренко, бывший водитель такси.
Он также уверяет, для того, чтобы устроиться работать в «Uklon» достаточно лишь заполнить анкету на сайте с «липовыми» документами, и можно приступать к работе.
«Когда я пришел в компанию „Uklon“, лично меня ничего не проверяли. Сказали: вот машина, езды. 500 грн за смену. Если ты даже официально хочешь быть зарегистрирован в этой компании как водитель, они даже не зовут тебя в офис. Не нужно ехать на собеседование — ты просто сбрасываешь им фото своих документов. Они могут быть ненастоящими, это никто не проверяет, если полиция остановит, это ответственность водителя»,— объясняет бывший водитель «Uklon».
Также он заметил, что только он уволился из этой компании, в службе перевозок быстро ограничили доступ к ее учетной записи. В то же время удалили ли его профиль — он не может быть уверен. align:justify;»>О ситуации, участником которой стал киевлянин Владислав, мы пообщались также с адвокатом объединения «Бауман Кондратюк» Анжелой Айдинян и узнали, что делать в такой ситуации и реально себя вообще защитить.
style=»text-align:justify;»>По словам адвокатки, ООО «Уклон» (код ЕГРПОУ 40625367) зарегистрировано в Украине как общество, осуществляющее обработку данных, размещение информации, предоставляет рекламные услуги, услуги по посредничеству и так далее, однако собственно услуг по перевозке не предоставляет.
«Используя приложение „Uklon“, пользователь соглашается на Условия пользования, а согласно таким Условиям Администратор (т.е. ООО „Уклон“) не несет ответственности за будь- какой вред жизни и здоровью, любые прямые или косвенные убытки, материальный или нематериальный ущерб, в связи с неоказанием или ненадлежащим предоставлением услуг и т.д.»,— объясняет Анджела Айдинян
Итак, ООО «Уклон» сняла с себя любую ответственность, а потому получить компенсацию за причиненный ущерб от общества практически невозможно.< /p>
При этом водитель может нести административную (в частности, в случае нарушения ПДД, если был причинен определенный имущественный ущерб или вред здоровью потерпевшего меньше, чем средней тяжести телесное повреждение), уголовная ответственность (в случае нарушения ПДД, если потерпевшему была причинена средняя тяжесть повреждения или больший тяжкий вред), а также гражданско-правовую ответственность (в случае причинения определенного материального или морального вреда).
В ситуации Владислава прежде всего речь идет о гражданско-правовой ответственность за причиненный имущественный ущерб.
«Учитывая, что добровольно никто компенсации не предлагает, пассажиру следует обращаться в суд с иском о возмещении причиненного материального ущерба. Однако надо быть готовым, что бремя доказывания исковых требований ложится именно не истца — необходимо собрать чеки, квитанции и т.д.»,— подчеркивает адвокат.
Итак, садясь в авто такси, пассажиры должны понимать, что служба такси не гарантирует вам никакой безопасности. Отсутствует также контроль за садящимся за руль такси и, собственно, в каком состоянии водитель.
Ситуация могла быть лучше, если бы все таксисты работали с лицензией. Ведь для того, чтобы ее получить, авто должно соответствовать определенным требованиям, нужно регистрироваться физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), начать платить налоги. В частности, согласно предусмотренным лицензионным условиям нужно, чтобы автомобиль прошел ежеквартальное техническое обслуживание и технический осмотр раз в год. Водитель, в свою очередь, полный медосмотр. Сейчас большинство водителей таких лицензий не имеют.
К слову, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В частности, существенно усилилась ответственность за управление автомобилем под хмельком. Сумма штрафа выросла с 10 200 грн до 17 000 грн с лишением права управления на год.
Если водителя дважды за год поймали нетрезвым за рулем, его оштрафовали 000 грн. Впрочем, суд может заменить штраф на другое наказание: 10 суток ареста. Но в любом случае права отберут уже на 3 года.
Если водителя третий год поймали пьяным за рулем, ему грозит штраф в размере 51 тысяча грн с лишением прав на 10 лет и с конфискацией авто. Вместо штрафа суд может назначить 15 суток ареста. Но права и машину все равно отберут. Важно, что теперь государство имеет право продать на аукционе конфискованный автомобиль и позже отдать деньги владельцу. Однако даже такие высокие штрафы не пугают горе-водителей, которые не только сами продолжают ездить пьяными, но и возить под хмельком своих пассажиров.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»< /p>