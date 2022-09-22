Редис, Калина, Волына и Птичка – на свободе. Из плена вернулись 215 украинских защитников и защитниц, среди них — 108 бойцов «Азова»
Стали известны детали крупнейшего с 24 февраля обмена военнопленными.
Фото из сообщения МВД в Facebook A A+ A++
Событие: Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что из российского плена вернулись домой 215 наших защитников, в том числе 108 бойцов «Азова.»
Детали и комментарии: Среди уволенных — военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГНСУ, ТРО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы и ГОСТ, а также двое гражданских. 124 защитника, освобожденные из плена, принадлежат к офицерскому составу, 89 — к рядовому и сержантскому. В частности, удалось освободить из плена государства-агрессора Героя Украины Дениса Прокопенко («Рэдис») — командира Отдельного отряда специального назначения «Азов», Евгения Бову — командира Первого отдельного батальона морской пехоты, Льва Пашко — командира роты «Азова». «Освобожден из плена также Сергей Волынский («Волынь»), и.о. 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого, Олега Хоменко, командира комендантской роты, непосредственно осуществлявшего командование обороной «Азовстали», Дмитрия Казацкого, старшего солдата, фото и видео которого из «Азовстали» облетели весь мир» говорится в сообщении Координационного штаба по обращению с военнопленными. Домой едет и знаменитая «Птичка» Екатерина Полищук — парамедик-доброволица Национальной гвардии Украины. Своим пением она поддерживала боевой дух воинов в подземельях «Азовстали». Возвращается Марьяна Мамонова, 30-летний военный врач, капитан медицинской службы. Сейчас она находится в последних месяцах беременности. Освобожденных защитников и защитниц ждет процесс реабилитации, адаптации, восстановления и лечения.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram детали крупнейшего с 24 февраля обмена военнопленными. «Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров «Азовстали» – на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса», – . заметил Ермак. По его словам, командиры из «Азовстали» — Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Денис Шлега и Олег Хоменко уже находятся в безопасности.
В своем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что командиры-защитники Мариуполя будут оставаться до конца войны в Турции. «Такими были условия обмена. Там они будут находиться под личным протекторатом президента Эрдогана и в комфортных условиях. Также у них будет возможность проводить личные встречи», — заметил глава государства.
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Также из плена освобождены 10 иностранцев-защитников Украины (пять граждан Великобритании, двое граждан США, марокканец, швед и хорват). Среди уволенных — британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, которых боевики так называемой «днр» приговорили к смертной казни. Президент Зеленский сообщил, что их удалось уволить при посредничестве Саудовской Аравии. Иностранцы уже находятся в городе Эр-Рияд.
Комментируя детали обмена кума Путина на украинских героев, глава СБУ Василий Малюк отметил, что вина Медведчука полностью зафиксирована в соответствующих материалах. «Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома», — отметил Василий Малыш. Он подчеркнул, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Василий Малюк добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы. Медведчук также дал согласие на обмен. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.