Ребенка болит живот без конкретной причины: почему возникает ФАБ и нужно ли специальное лечение?
Почти треть детей школьного и дошкольного возраста жалуется на такие боли. В чем дело?
Фото depositphotos.com A A+ A++ Когда ребенок впервые говорит, что его болит животик, родители бьют тревогу. Но если медики утверждают, что причин для боли нет, а ребенок все равно жалуется, мама и папа часто перестают ему верить. Хотя боль — реальный. Откуда же он берется?
Медики отмечают, что часто речь идет о так называемой функциональной абдоминальной боли (ФАБ). Этот диагноз ставят, когда состояние здоровья маленького пациента тщательно проверено и проблем не найдено.
— Какие же причины появления ФАБ?
— Он может возникать на фоне стресса, волнения, тревоги, — – говорит педиатрина Мария Шемет-Иванова. — А связана эта боль с повышенной чувствительностью нервных окончаний пищеварительной системы к раздражениям. Центры эмоций головного мозга тесно связаны с пищеварительным трактом.
У некоторых возможно периодическое обострение такой боли осенью — с возвращением в школу после летних каникул. Также ФАБ может появляться в пору экзаменов.
— И как такая боль дает знать о себе?
— Он возникает три-четыре раза в месяц, а иногда даже чаще. Обычно дети указывают на боль у пупка, хотя она может иметь разную локализацию. Возникает преимущественно внезапно, постепенно крепнет, а затем слабеет. Часто сочетается с тошнотой, головной болью, усталостью.
Такие жалобы возможны в течение двух месяцев. Обычно боль не длится больше часа. Он не связан с какой-либо конкретной причиной (прием пищи, чрезмерная активность или потребность опорожниться). Ребенок при этом хорошо растет и не теряет веса.
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— Как лечить малышей, у которых обнаружили ФАБ?
— Как правило, ФАБ не является опасным и проходит у большинства мальчиков и девочек в процессе адаптации ребенка к обстоятельствам, которые могут его провоцировать. эмоции. А еще важна регулярная физическая активность.
Для младших детей помогают занятия с психологом по адаптивным игровым методикам. Если врач видит признаки депрессии/тревожного расстройства, может предложить консультацию психотерапевта. Не бойтесь этих специалистов, они имеют действенные методы помощи. Иногда медик может посоветовать отказаться от продуктов, усиливающих газообразование в кишечнике (свежая сдоба, яблоки, брокколи, виноград, газированные напитки и т.п.). Оптимальным будет также уменьшение в рационе трансжиров, ароматизаторов и искусственных консервантов. Редко, но все же могут применяться медицинские препараты — спазмолитики (утоляющие боль) или антациды (снижают кислотность желудочного сока).