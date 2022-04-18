Реанимобили и пожарная техника: Виталий Кличко показал автомобили, которые передала Германия для Киева

magictr | 18.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Реанимобили и пожарная техника: Виталий Кличко показал автомобили, которые передала Германия для Киева

Киев получил авто с пожарными стремянками. Скрин видео

Мэр столицы Виталий Кличко поблагодарил немецких партнеров и друзей за помощь Киеву и Украине.

В частности Виталий Кличко сегодня передал КО «Киевмедспецтранс» 12 реанимобилей с самым современным оборудованием наш город-побратим.

Также различные города Германии передали Киеву 8 пожарно-спасательных автомобилей и необходимое снаряжение.

«В частности, мы получили авто с пожарными стремянками, автоцистерну, гидравлические инструменты для расчистки завалов и спасения людей, генераторы, гидроножницы, электроинструмент и специальную защитную одежду для пожарных-спасателей»,— объяснил мэр.

И сегодня город передал все это подразделениям Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Первые 7 из 12 реанимобилей, подаренные украинской столице мэрией города-побратима Мюнхена, прибыли в Киев 7 апреля.

Наталья МАРКИ /strong>, «Вечерний Киев»

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