Развенчивание русских фейков 9 мая
< Пока путинские ракеты пытаются поразить нас физически, своими фейками Кремль стремится уничтожить нас морально, целится в наш дух и хочет разуверить украинцев в собственных силах. Знать фейки в лицо – это быть вооруженными в информационной войне. Вадим Городской, программный директор ГО "Детектор медиа" развенчивает наиболее распространенные фейки РФ в сутки.
Узнавать опровержение свежайших русских фейков можно также в передаче "Русский фейк" на Украинском радио каждый день в 19:50 и 07:50. Или подписаться на подкаст на любой удобной платформе.
Манипуляция. Россия отменила воздушную часть парада 9 мая вроде бы из-за "погодных условий"
Именно это утверждение ходят российские пропагандисты, в объяснение того, что 9 мая в этом году не было воздушной части парада. На самом деле, плохие "погодные условия" были на 9 мая и раньше, однако Россия этот вопрос всегда решала специальными техническими средствами. Центр противодействия дезинформации при СНБО напомнил, что в 2020 году Россия потратила более 540 миллионов рублей на «разгон облаков». для безопасности полетов военной авиации, а в 2021 году – 417 миллионов рублей. Таким образом средства в прямом смысле "выпускали в воздух".
"Поэтому история о "плохой погоде" – только манипуляция, поскольку для России потратить 500 миллионов рублей на сакральную дату Путина – не проблема. Особенно, учитывая, что, по разным оценкам, ежедневно они на так называемую "спецоперацию" из Украины тратят от $500 миллионов до $20 миллиардов", — отметили в Центре. По данным InformNapalm, причиной отмены авиационной части парада могла стать неисправность самолета "судного дня" Ил-80. Такие данные сообщают их источники из Москвы. Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что по состоянию на 9 мая ориентировочные потери России 199 самолетов и 158 вертолетов.
Манипуляция. НАТО и Украина вроде бы "готовились к вторжению" на русские исторические земли, поэтому Россия дала "предупредительный отпор агрессии"
Это не первый раз Россия пытается привлечь НАТО, чтобы "оправдать" свою агрессию против Украины, в том числе против мирных жителей. В этот раз манипулятивное заявление сделал президент России Владимир Путин во время парада 9 мая. Войну против Украины, которую в России до сих пор называют "спецоперацией", он объясняет тем, что якобы "НАТО и Украина готовились к карательной операции на Донбассе, к вторжению на российские исторические земли, включая Крым".
Вспоминал он и о "возможном ядерном оружии в Украине». Советник Офиса президента Михаил Подоляк опроверг эти заявления: "Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ" — говорит Подоляк в Twitter. Примечательно, что в речи Путин не сказал ничего нового, а также не упоминал о «денацификации и демилитаризации», кроме параллелей со Второй мировой войной. Недавно украинские СМИ написали, что, по данным российских социологов, большинство россиян не понимают значение слова "денацификация" Эту информацию подтверждают и эфиры программы пропагандиста Дмитрия Киселева: в первом выпуске, после начала полномасштабной войны, он около семи минут объяснял смысл "денацификации", но в апрельских выпусках Киселев либо не использовал термин вообще, либо делал это только раз в течение выпуска.< /p>
Что не так с лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыт"
Этот лозунг, якобы увековечивающий память всех погибших во Второй мировой войне, приобрел популярность в послевоенные времена в Советском Союзе. Однако это миф. Украинский институт национальной памяти отметил, что сколько людей действительно погибли в годы Второй мировой не посчитали ни в СССР, ни потом в России. Официальный список жертв войны не полон: СССР не признал событий до 22 июня 1941 года, поэтому "забыты" участники так называемых "пограничных конфликтов"; "забыли" и не упоминали поражения 1941 – начала 1942 годов; не упоминали и военнопленных, жертв Холокоста, остарбайтеров; инвалидов войны целенаправленно убирали в лагеря-интернаты подальше от человеческих глаз.
"Сколько людей действительно погибли в годы Второй мировой не посчитали ни в Союзе, ни затем в России. Ведь выплаты за погибших получали только те семьи, которые получили справки о смерти. Семьи без вести пропавших нет. Власти просто экономили на этих семьях. Примечательно, что сегодня отношение России к своим погибшим не изменилось. В войне с Украиной они так же умалчивают о потере. Многие солдаты останутся без вести пропавшими, России так удобнее и дешевле", — рассказали в УИНП.
Фейк. В поселке Новоселовка нашли взвод "канибалов", который ел консервы "с мощами моторолы"
Российские пропагандисты распространяют фейк, что нашли поселки Новоселовка Донецкой области "каннибалов". Российское издание "Известия" издало даже сюжет, посвященный этой "находке".
Проект "Без лжи" пишет: "Как доказательство страшного обвинения и воровства пропагандист показывает банку консервов с надписью — "Сепарь донецкий. Уставший. С мощами моторолы (убитый в оккупированном Донецке российский боевик – ДМ). Не содержит остатков скреп. Дата изготовления: 06.10.1942".
На самом деле, эти консервы — это обычные мясные продукты, а обертки — придумал ветеран АТО из Винницы Александр Грамарчук. В его творческом арсенале консервы с такими названиями: "Сепарь в сметане", "Сепарь в масле", "Снегирь православный (с мощами кобзона)" и многие другие.
Фейк. Украинских военных "заставляют воевать под наркотиками"
Российская пропаганда периодически совершает информационные вбросы о якобы наркозависимости украинских политиков или военных. На этот раз российские СМИ распространили фейк, что украинских военных якобы заставляют воевать «под психотропными препаратами и наркотиками», в частности, чтобы справиться со страхом. Фейк базируется на информации, что на позициях украинских защитников находили препараты. Как пишет StopFake, на самом деле речь идет об обезболивающем средстве, которое кажется всем военным и, как объясняют врачи, не имеет наркотического эффекта.
Заведующий травматологическим отделением областной клинической больницы города Черновцов Валентин Василов рассказал, что в аптечке каждого военного есть обезболивающие препараты. Такие препараты никто не будет колоть, чтобы после этого пойти в бой, говорит он, ведь не сможет точно проанализировать и оценить ситуацию.
"Бойцы никогда этого не сделают, потому что они не смогли бы вовремя распознать опасность, услышать тот же голос командира. Во-вторых, этих препаратов не так уж много в Украине и в аптечке он только один. Кладется одна ампулка на случай очень серьезных ранений", — объясняет Валентин Василов.
Манипуляция. Мобильные операторы террористов в ОРДЛО "Феникс" и "Лугаком" получили русский телефонный код, это вроде бы "шаг к интеграции" с Россией
Такой тезис распространили главари боевиков на Донбассе Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
Центр противодействия дезинформации сообщил, что коды непризнанных мобильных операторов "Феникс" и "Лугаком", работающих на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, действительно изменились, однако их абоненты не могут использовать свои сим-карты в России. «Абоненты сообщают, что с "Феникса" можно позвонить только на русский "МегаФон", а с "Лугакома" — только на русский "МТС". Мобильные операторы фейковых республик все равно остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже Россия, не заключили договор о роуминге», – рассказали в Центре и добавили, что соглашения между "Фениксом" и "Лугакомом" также нет.
Фейк. Храм в Дубище на Волыни "принудительно перевели" в ПЦУ
Русская православная церковь распространила фейк о якобы "принудительном переводе" в Православную церковь Украины храм в поселке Дубище на Волыни. Как пишет проект "Лжец", "российская церковная пропаганда называет ПЦУ "раскольнической структурой", а законное волеизъявление религиозной общины — "принудительным переводом".
На самом деле ПЦУ является канонической и признанной православной церковью. А приход поселка Дубище решил присоединиться к ПЦУ 30 мая — 284 человека проголосовали "за" и 59 "против".
"Кроме того, в тексте манипулируют, что решение приняли жители поселка, а не церковная община. Таким образом, российская церковная пропаганда отвергает право на волеизъявление основателей церкви – людей, кто своими пожертвованиями приобщился к строительству храма и его функционированию, кто имеет право пользоваться услугами церкви", — пишет "Лжец". Напомню, что глава Московского патриархата Кирилл поддерживает войну против Украины. Ранее он уже распространял фейк, что Россия «никогда ни на кого не нападала». Кстати, за подобные высказывания инстаграмм обозначил фейковый пост другого сторонника российской агрессии против Украины, певца Николая Баскова.
Доверять нужно только официальной информации. Если вы видите паническое сообщение — в вайбер-чате или от неизвестного аккаунта в фейсбуке, в анонимном телеграмм-канале, или в чьем-то ютубе — остановитесь, прежде чем распространить и рассказать родственникам или соседям. И сперва трижды проверьте, написало ли это об этом Общественное вещание, были ли соответствующие уведомления от Офиса Президента, Минобороны, местного совета, военной администрации или других официальных органов. Если такой информации нет в официальных источниках – она, скорее всего, не стоит вашего доверия.