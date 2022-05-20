Разведка Великобритании сообщила количество вышедших из «Азовстали» бойцов и куда из Мариуполя россия перебросит свои силы
Минобороны Великобритании не информирует, сколько еще украинцев осталось на заблокированном заводе, а заместитель командира «Азова» Святослав Паламарь заверил, что все командование полка до сих пор находится на «Азовстали».
Фото полка "Азов" A A+ A++
Событие:Территория завода «Азовсталь» в Мариуполе, который мужественно защищают украинские воины, покинули более 1700 военнослужащих Украины. Об этом сообщает разведка Великобритании.
Детали и комментарии:Минобороны Великобритании прогнозирует, что если россии удастся окончательно захватить украинский Мариуполь, силы оттуда будут опрокинуты для усиления сделок на Донбассе. Британцы подчеркивают, что российским войскам, участвовавшим в боях за Мариуполь, нужно время на восстановление и доукомплектацию, но из-за давления высшего руководства на командование их, возможно, сразу бросят на другие направления. «Украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть продолжительным процессом, — говорится в сообщении. — Однако российские командиры вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что РФ, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато грядущим истощением сил».
В то же время, американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на чиновников США информирует, что кафиры начали действовать в масштабе роты, а не на уровне БТГ, сосредоточившись на захвате конкретных сел на Донбассе. Неназванный представитель министерства обороны США отметил, что российские силы по-прежнему сталкиваются с проблемами в координации связи между командирами и синхронизации артиллерийского огня при поддержке наземных атак.
В США подтвердили, что российские войска безуспешно пытались возобновить наступление юго-западнее Изюма и не продвинулись на Славянском и Лиманском направлениях. Русские активизировали усилия по продвижению к северу и западу от Попасной в рамках подготовки к битве за Северодонецк. Российские силы также безуспешно пытались прорвать украинскую оборону к западу и востоку от Авдеевки и вели мощный обстрел в этом районе. Именно в этот регион вероятнее всего бросят в бой тех решистов, которые штурмовали Мариуполь.
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Минобороны Великобритании не сообщает, сколько еще украинских защитников осталось на «Азовстале». Заместитель командира «Азова» Святослав Паламарь заверил, что все командование полка до сих пор находится на заблокированном заводе. Об этом 39-летний военный из Николаева Львовской области заявил во время срочного видеообращения. «Я и командование находимся на территории завода «Азовсталь», — сказал Святослав Паламарь. — Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся!».
Напомним, что 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.