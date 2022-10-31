Разведка рассказала, сколько двойников имеет Путин
Клоны заменяют кремлевского диктатора не только в особых случаях.
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Событие: Путин использует по меньшей мере трех двойников, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции. Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил изданию «Daily Mail».
Детали и комментарии: Руководитель военной разведки рассказал, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, заменявших его в «особых случаях». Но сейчас, по его словам, это — обычная практика. «Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их точно, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. А также – жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека», — отметил начальник ГУР МО Украины.
В августе Кирилл Буданов в эфире телеканала Freedom рассказал, что российский диктатор очень ослаблен несколькими смертельными болезнями, ограничивающими его работоспособность, поэтому может активно использовать своих двойников. Также глава украинской разведки убежден, что Путин, показываемый по телевидению до 2010 года, и тот человек, который показывают сейчас, это — разные люди. В конце июля Буданов также намекнул, что вместо Путина в Иран мог летать его двойник. «Я прямо не отвечу, а только намекну. Посмотрите, пожалуйста, на момент выхода условного Путина из самолета. А Путин ли это вообще?!» — усомнился глава разведки.
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По словам российского блоггера и юриста Марка Фейгина, президент России действительно имеет двойников, однако они нужны для выполнения оперативных функций. «Это не секрет: они ездят в машинах как отвлекающие фигуры. Обычное дело: в одной из машин с флагом двигается двойник, сотрудник ФСО», — рассказал российский адвокат, пишет chas.news. Но Фейгин сомневается, что двойников используют для «выхода в свет». «Выпускать на публику или даже на видео двойника — это дикость. Я в это не очень верю», — подчеркнул известный блоггер.
Президент РФ использует свои клоны только при определенных обстоятельствах, считает экспредседатель Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж. «Только в отдельных ситуациях, когда проводятся массовые мероприятия, там возможен вариант двойника, потому что он очень опасается погибнуть», — отметил Маломуж в эфире программы «Аргумент». По его словам, на важные встречи глава Кремля появляется лично.