Разрушено жилье, повреждены гражданские объекты, 12 мирных жителей погибли и 30 получили ранения
Такие последствия обстрелов населенных пунктов российским оккупантами за минувшие сутки.
Фото: Олег Синегубов /Facebook A A+ A++
Событие:Восемь областей Украины подверглись враждебному огню с вечера до сегодняшнего утра. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом говорится в утренней сводке из регионов.
Детали и комментарии:В Донецкой области оккупанты обстреливали Славянск и Бахмут. По меньшей мере, один человек погиб и четыре ранены, среди которых ребенок. За минувшие сутки в области погибли шесть мирных жителей, а 21 получил ранения. Это результат обстрелов рашистов, которые они совершили из танков, минометов, артиллерии, а также применив авиаракету «Нурс», ЗРК С-300, реактивные системы залпового огня «Град» и «Торнадо-С» по Авдеевке, Славянске, Торецке, Соледара, Краматорска и других населенных пунктов. Повреждены 16 частных и 20 многоквартирных жилых домов, два объекта Авдеевского коксохимического завода, объекты железной дороги, четыре автомобиля, амбулатория, котельная, стадион, детсад.
«С начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 583 мирных человека, ранены еще 1517. В настоящее время неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе», – написал в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Из всех видов тяжелого вооружения оккупанты не прекращают огневые атаки по Луганщине.
«На восстановление области после войны нужно около 10 лет. Нельзя будет одновременно восстанавливать инфраструктуру, строить дома и проводить разминирование. Это будет поэтапный процесс. То есть сначала разминирование, параллельно последует восстановление инфраструктуры, и частично дом за домом будем восстанавливать. Это может продолжаться. долгое время» – написал глава ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
Не спокойно было и на Днепропетровщине.
«Ночь и утро сопровождали сирены. На рассвете российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум общинам — Апостоловской и Зеленодольской. В Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила массу. парковой зоне. Предварительно, без пострадавших», – сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.
читайте также: Борис Джонсон таки подал в отставку. Его может заменить политик, который также поддерживает Украину <Нычей ночью впервые за несколько недель не было ночных обстрелов Харькова. Но с вечера враг накрыл массовым огнем Немышлянский район города.
«Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые сооружения. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела трое мирных людей погибли, пятеро ранены, — отметил председатель ОВА Олег Синегубов. По области российские оккупанты продолжили население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. Разрушены частные дома и хозяйственные сооружения, возникли пожары на открытых территориях. Всего за сутки на Харьковщине погибли четыре человека, девять – ранены».
Вчера вечером враг обстрелял из артиллерии Белопольскую и Шалыгинскую общины. общины, а около 23.00 –. стрельба на границе Шалыгинского общества. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
Взрывы раздавались утром в Николаеве. С 06:45 происходят обстрелы пгт Березнеговатое. Имеются разрушения объектов инфраструктуры, жилых домов. Вчера вечером в Николаевском районе в результате обстрелов села Украинка погибли два человека.
Российские военные продолжают обстрел оккупированных населенных пунктов Херсонщины и пытаются вернуть освобожденные территории. В результате много сел Калиновской, Великоалександровской, Нововоронцовской, Высокопольской ТГ на грани уничтожения. Стабильно трудна ситуация и в Новой Каховке, Скадовске, Бериславе. В течение суток взрывы были слышны в Херсоне, пригород охвачен пожарами. В Бериславском районе: горели поля, леса и села.
На Черниговщине ночью зафиксирован пулеметный обстрел территорий вблизи села Сеньковка. К счастью, обошлось без жертв.