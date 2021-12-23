«Разрушенная вера»: на Крещатике открылась выставка храмов, которых больше нет

magictr | 23.12.2021 | Новости | Комментариев нет

& ;Разрушенная вера»: на Крещатике открылась выставка храмов, которых больше нет

Выставка храмов. Фото: Укринформ

Киевлянам и гостям города представился уникальный случай увидеть самые известные киевские храмы, которые разрушили большевики. И какие — не восстановленные.

На Крещатике, возле здания Главпочтамта, открылась уличная выставка «Разрушенная вера».

«Разрушена вера»: на Креща ></p> <p>Экспонаты выставки. Фото: Укринформ</p> <p>Она посвящена уничтоженным большевистским режимом христианским храмам города, которые имели культурно-историческое наследие.</p> <p>Выставку организовал Украинский институт национальной памяти совместно с Историческим факультетом КНУ им. Т. Г. Шевченка. nemaye-78d292c.jpg» alt=»«Разрушенная вера»: на Крещатике открылась выставка храмов, которых больше нет» /></p> <p>Когда-то в Киеве были такие церкви. Фото: Укринформ</p> <p>Организаторы мероприятия поставили цель — показать киевлянам и гостям города самые известные киевские храмы, которые были разрушены в 1930-х годах и не восстановлены по сей день.</p> <p><img class=

Такой была Сретенская церковь. Фото: Укринформ

Также напомним, что от 19 декабря на Контрактовой площади заработала масштабная праздничная локация «Рождество на Подоле».

Ежегодно зимний городок здесь оформляют в европейском стиле. И выглядит оно не хуже, чем в Мюнхене, Страсбурге или Праге. Организаторы убеждают, что сейчас это самое уютное новогоднее место в Киеве. Посетить зимний городок можно ежедневно с 12:00 до 22:00.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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