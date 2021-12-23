«Разрушенная вера»: на Крещатике открылась выставка храмов, которых больше нет
23.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Выставка храмов. Фото: Укринформ
Киевлянам и гостям города представился уникальный случай увидеть самые известные киевские храмы, которые разрушили большевики. И какие — не восстановленные.
На Крещатике, возле здания Главпочтамта, открылась уличная выставка «Разрушенная вера».
Такой была Сретенская церковь. Фото: Укринформ
Также напомним, что от 19 декабря на Контрактовой площади заработала масштабная праздничная локация «Рождество на Подоле».
Ежегодно зимний городок здесь оформляют в европейском стиле. И выглядит оно не хуже, чем в Мюнхене, Страсбурге или Праге. Организаторы убеждают, что сейчас это самое уютное новогоднее место в Киеве. Посетить зимний городок можно ежедневно с 12:00 до 22:00.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»