Разозлил украинцев и даже рашистов. Президент МОК призвал вернуть россиян в мировой спорт
Руководитель мирового олимпизма заявил, что международный спорт может распасться.
Событие:Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время саммита стран G20 на острове Бали в Индонезии призвал отказаться от практики отстранения россиян от соревнований из-за военной агрессии и попросил вернуть их в мировой спорт.
Детали и комментарии:«Основной целью Олимпийских и Паралимпийских игр является объединение всего мира в мирном соревновании без какой-либо дискриминации. Однако война в Украине уникально повлияла на Олимпийское движение. Мы беспрецедентно осудили и наложили санкции на российское правительство за это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. всей своей солидарностью поддерживаем спортсменов и членов украинского олимпийского сообщества повсюду, но, в отличие от многих других войн и конфликтов в нашем мире, по этой войне некоторые правительства начали решать, каким спортсменам будет разрешено участвовать в международных спортивных соревнованиях, а каким – нет «, — сказал Бах.
68-летний немецкий функционер добавил, что если спорт станет таким образом только одним инструментом достижения политических целей, международный спорт распадется. «Олимпийский спорт нуждается в участии всех спортсменов, принимающих правила, даже если их страны находятся в состоянии конфронтации или войны. Соревнования между спортсменами только из государств-единомышленников не являются символом заслуживающего доверия мира. В это время разделения наша роль поняла: о Чтобы соответствовать нашей объединительной миссии, МОК должен быть политически нейтральным, чтобы будущие хозяева Олимпийских игр могли принимать лучших спортсменов всего мира, независимо от политических конфликтов, я обращаюсь к вам, мировым лидерам, с призывом Давайте не будем отказываться от этой драгоценной объединяющей миссии Олимпийских и Паралимпийских игр в то время, когда миру нужно больше солидарности и мира.Я повторяю призыв к вам, мировым лидерам, который я сделал уже на церемониях открытия и закрытия Олимпийские игры 2022 в Пекине: дайте миру шанс!».
на странное заявление Президента МОК ответила Народный депутат Украины Ольга Саладуха, бывшая легкоатлетка: «Президент МОК Томас Бах недвусмысленно высказался за возвращение россиян и белорусов на международные спортивные арены, написала Саладуха в Facebook. Под канонаду массовых Когда по нашей стране выпустили сотню ракет, когда попали в жилые дома, объекты критической инфраструктуры Возможно, господину Баху было бы целесообразно приехать в Киев в один из таких дней, но на собственной коже убедиться, какими «миролюбивыми» россияне. Тогда он понял бы, что мировой спорт не может существовать отдельно от здравого смысла, отдельно от олимпийских принципов, отдельно от уважения к международному праву».
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«Шокирующее заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха всколыхнуло наше украинское спортивное сообщество и лично меня, — написала в Facebook Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова. — Он призывает мировых лидеров отказаться от практики устранения спортсменов из россии. Во-первых – это не агрессия, а настоящая жестокая ВОЙНА!Это уничтожение украинского народа и нашей самобытности.А что касается спорта, то он не может быть вне политики.Это неприемлемо ни в коем случае, особенно сейчас, когда россия выпускает десятки ракет по мирных городах Украины, разрушая не только здания, но судьбы и жизнь украинцев. Разрешение российским спортсменам выступать на мировой арене означает наплевать на судьбу Украины, на жизнь мирных людей».
«То, чем занимается Томас Бах, называется популизмом.Кто ему верит вообще?» – отреагировала на заявление известная российская тренерка по фигурному конькобежцу Татьяна Тарасова. хочу никак комментировать его высказывания, потому что они бесполезны».