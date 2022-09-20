Разоблачены еще восемь коллаборантов, среди них — «мэр», «прокуроры» и «полицейские»
В Харьковской области бывший правоохранитель перешел на сторону врага и проводил обыски у своих коллег.
Фото: СБУ A A+ A++
Событие:СБУ разоблачила еще восемь коллаборантов в Луганской области. Это, в частности, «мэр» оккупированного Лисичанска, местные «прокуроры» и «полицейские». А в Харьковской области сообщено о подозрении эксполицианту из Купянска, который во время оккупации города проводил обыски у своих бывших коллег.
Детали комментарии: «Служба безопасности Украины продолжает системную работу по разоблачению коллаборантов и предателей: собраны доказательства добровольного сотрудничества с врагом со стороны еще 8 «должностных лиц» на временно оккупированной территории», – указывается в материалах ведомства.
В частности, псевдодолжность «и.о. главы администрации Лисичанская лнр» занял местный житель, который с начала российской агрессии «по идейным убеждениям» перешел на сторону врага. По данным следствия, злоумышленник с 2014 года воевал против ВСУ в рядах так называемой «народной милиции ЛНР», за что стал фигурантом уголовных производств и был объявлен в розыск. С тех пор скрывался от правосудия на неподконтрольной Украине территории. С февраля он является активным участником боевых действий в составе оккупационных войск. Помогал врагу захватывать Северодонецк, Рубежное, Попасную и Лисичанск. Пост воспринял как награду за преданность и сейчас в новом статусе имитирует «налаживание мирной жизни» в городе. На самом же деле, учитывая враждебное отношение местных к «новой власти», его задача заключается в запуске репрессивной машины для «сдерживания ситуации».
Еще одна местная чиновница получила «повышение по службе»: сменила должность рядового администратора в ЦНАПе Белокуракинский поселковый совет на руководящую. В настоящее время она возглавляет так называемый «общий отдел администрации Белокуракинского района «ЛНР».
Четверо других коллаборантов заняли «прокурорские должности». Все они уже успели доказать свою лояльность оккупантам, работая в области правосудия террористических организаций ордло. В частности, незаконно созданную «Попаснянскую районную прокуратуру лнр» возглавил житель Донецкой области, который до этого занимал должность «заместителя прокурора Алчевска». По этому факту украинские правоохранители уже объявили его в розыск за участие в террористической организации. Руководить организованной оккупантами «прокуратурой Новопсковского района» приехал 30-летний луганчанин, бывший «следователь генпрокуратуры лнр». «Исполняющим обязанности прокурора Старобельского района лнр» стал 37-летний житель Луганска, который тоже успел поработать «начальником отдела» в так называемой «генпрокуратуре лнр». Еще один коллаборант с 2017 года занимал псевдодолжность «старшего помощника прокурора Краснодонской горрайпрокуратуры». Сейчас злоумышленник работает на кафиров в статусе помощника прокурора в так называемой «прокуратуре Станично-Луганского района ЛНР».
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Кроме того, СБУ разоблачила 45-летнего жителя Станицы Луганской, который работал «начальником оперативного отдела Станично-Луганского райотдела МВС лнр», и 42-летнего уроженца Рубежного, занимающего должность «начальника отдела уголовного розыска Троицкого района. Перед началом широкомасштабного вторжения России оба коллаборанта уволились из органов внутренних дел Украины, но с приходом оккупантов решили «вернуться в профессию» и в статусе «руководителей» оккупационной «полиции» помогают врагу вести репрессии против местного проукраинского населения.
По материалам следствия всем фигурантам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
А на Харьковщине при процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщили о подозрении эксполицейскому из Купянска. По данным следствия, во время оккупации города он решил добровольно перейти на сторону врага и вступил в должность в псевдоправоохранительном органе оккупантов. Проводил обыски по месту жительства бывших коллег с целью отыскания и извлечения табельного огнестрельного оружия. Также призвал их сотрудничать с представителями России, отмечая, что оккупанты «не оскорбляют» и выплачивают заработную плату. За измену в условиях военного положения ему светит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.