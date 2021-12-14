Растет уровень заболевания гриппом среди киевских школьников
Гриппом болеют взрослые и дети. Фото: из открытых источников
В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.
Скорее всего вирус распространяется среди детей. Так заболело 7164 школьника и детей дошкольного возраста (рост на 29,3%), а среди взрослых фиксируют снижение заболевания на 5,7%. В целом болеют 8602 человека.
В структуре заболеваемости дети составляют 45,4%, а на предыдущей неделе — 37,8%. Из них 51,5% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3688 случаев.
В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 799 человек, из них 115 — дети.
В то же время как сообщают в государственном учреждении «Киевский городской центр контроля» МЗ», уровень заболеваемости гриппом ниже эпидемического порога на 33,3%.
Медики отмечают, что наиболее эффективной профилактикой гриппа является вакцинация. Чтобы поощрить киевлян делать прививки от гриппа в Минздраве даже ввели акцию — приблизили услугу к людям и делали уколы в сети столичных аптек. Людям нужно было только заплатить за сам препарат.
Чтобы не переплачивать за вакцинацию в частных клиниках жителей города приглашают в одно из 25-ти коммунальных медицинских учреждений первичного звена. Прививка проводится вакцинами «ВАКСИГРИП ТЕТРА» и «ДжиСи Флю» — их нужно приобрести в аптеке. Осмотр врача, консультация, сама манипуляция — бесплатные. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не нуждается.
Кстати, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко также напомнил, что прививку от гриппа и коронавирусной болезни можно делать одновременно, но — в разные руки.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»